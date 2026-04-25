एमपी के 12 जिलों में लू की चेतावनी, भीषण गर्मी से पीले पड़े फसलों के पत्ते

Heatwave Warning- मध्यप्रदेश में सूरज के तेवर और तीखे हो चले हैं। राजस्थान के ऊपर बने सिस्टम और उत्तरी-पश्चिमी हवा के असर से पारा लगातार चढ़ रहा है। हाल यह हैं कि सुबह 9 बजे से ही गर्म हवा के थपेड़े सता रहे हैं। धूप में निकलने पर आंखों में जलन की स्थिति बन रही है। फसलों के पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो पालतू मवेशी भी परेशान हैं। उधर, मौसम विभाग ने करीब 12 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। राजधानी भोपाल में हीट आइलैंड इफेक्ट से तापमान बढ़ा , शुक्रवार का दिन सीजन का दूसरा सबसे गर्म दिन रहा। यहां भी लू के आसार जताए जा रहे हैं।