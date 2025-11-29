IAS अफसर के ‘ब्राह्रण बेटी चाहिए’ वाले बयान से मचा बवाल, करणी सेना अध्यक्ष बोला- गाड़ी के टायर चढ़ा दो…

संतोष वर्मा व्दारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के तहत इनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।



अनुसूचित जाति वर्ग के वजाय अनुसूचित जनजाति वर्ग के माध्यम से इनके पदोन्नति की जांच कराई जाय।



गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने तथा न्यायालय को गुमराह करने के संबंधित तथ्यों के बावजूद संतोष वर्मा का राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में की गई पदोन्नति की पुनः जांच कराकर इन्हें पदावनत किया जाए।