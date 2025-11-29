Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

IAS अफसर के ‘ब्राह्रण बेटी चाहिए’ वाले बयान से मचा बवाल, करणी सेना अध्यक्ष बोला- गाड़ी के टायर चढ़ा दो…

MP News: वरिष्ठ IAS अधिकारी और नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्णण बेटियों वाले बयान से जमकर किरकिरी मची हुई है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 29, 2025

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अजाक्स प्रांतीय अधिवेशन में वरिष्ठ IAS अधिकारी और नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा के द्वारा दिए गए बयान ने तूल पकड़ लिया है। इस विवाद में करणी सेना की एंट्री भी हो गई है। क्षत्रिय करणी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र सिंह राणा ने आईएएस अफसर पर गाड़ी चढ़ाने की बात कही है। इधर, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने अफसर के प्रमोशन पर कई सवाल खड़े किए हैं।

करणी सेना अध्यक्ष बोला- चारों टायर चढ़ा दो

क्षत्रिय करणी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा ने IAS संतोष वर्मा के खिलाफ फेसबुक पर विवादित पोस्ट की है। जिसमें ओकेंद्र राणा ने लिखा कि यह जहां भी मिले, इस पर गाड़ी के चारों टायर चढ़ा दो। कुचलकर आमलेट बना दो इसकी। हालांकि, अब ओकेंद्र राणा ने अपने फेसबुक से ये पोस्ट डिलीट कर दी है।

क्या था आईएएस संतोष वर्मा का बयान

भोपाल में अजाक्स प्रांतीय अधिवेशन में वरिष्ठ IAS अधिकारी और नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा ने बयान दिया था कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए।

रीवा सांसद ने लिखा पत्र

रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कर्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि आईएएस संतोष वर्मा पहले अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के अधिकारी थे, लेकिन आईएएस में चयन होने के लिए स्वयं को एसटी वर्ग में बताकर प्रमोशन ले लिया। इसकी जांच होनी चाहिए।

IAS वर्मा का प्रमोशन कैसे हुआ?

सांसद जनार्दन मिश्रा ने आगे लिखा कि महिला से मारपीट और अभद्र भाषा प्रयोग का केस न्यायालय में लंबित था। इस केस में कोर्ट में फर्जी राजीनामा देने पर वर्ष 2021 में संतोष वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा जेल में भेजा गया था। यह मामला अभी भी विचाराधीन है। इसके बावजूद उनकी आईएएस में पदोन्नति कर दी गई।

ये तीन मांगे

संतोष वर्मा व्दारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के तहत इनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

अनुसूचित जाति वर्ग के वजाय अनुसूचित जनजाति वर्ग के माध्यम से इनके पदोन्नति की जांच कराई जाय।

गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने तथा न्यायालय को गुमराह करने के संबंधित तथ्यों के बावजूद संतोष वर्मा का राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में की गई पदोन्नति की पुनः जांच कराकर इन्हें पदावनत किया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 04:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / IAS अफसर के ‘ब्राह्रण बेटी चाहिए’ वाले बयान से मचा बवाल, करणी सेना अध्यक्ष बोला- गाड़ी के टायर चढ़ा दो…

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

1 दिसंबर को पूरे राज्य में एक साथ होगा गीता पाठ, सीएम मोहन ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश

Geeta Jayanti
भोपाल

सड़क पर बैठे नहीं दिखेंगे आवारा पशु, 19 जिलों को गोशाला के लिए आवंटित हुई 4500 एकड़ जमीन

Cow Shelters In MP
भोपाल

एमपी में फिर कड़ाके की ठंड, 6 डिग्री गिरा पारा, 12 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे लुढ़का

Heavy Cold Weather
भोपाल

आगर मालवा कलेक्टर नहीं दे पाईं जवाब, मुख्य सचिव की दो टूक

Agar Malwa Collector Preeti Yadav
भोपाल

बढ़ती ठंड और प्रदूषण से बढ़ रहा फेफड़ों में संक्रमण, रात में अचानक 4 डिग्री गिरा तापमान

Weather Effect
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.