‘IAS संतोष वर्मा’ के ‘ब्राह्मण बहू दान में मिलने तक रहे आरक्षण’ वाले बयान पर भड़के ‘डिप्टी सीएम’

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आईएएस संतोष वर्मा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखा कि एक आईएएस अधिकारी द्वारा बहन एवं बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक, असंवेदनशील और समाज में अनावश्यक विभाजन पैदा करने वाली है। किसी भी समाज के बहन एवं बेटियों के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी विकृत मानसिकता का परिलक्षण है। एक उच्च पद पर बैठे अधिकारी से ऐसे विचार न केवल सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि प्रशासनिक गरिमा पर भी प्रश्न उठाते हैं।