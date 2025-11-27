Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘IAS संतोष वर्मा’ के ‘ब्राह्मण बहू दान में मिलने तक रहे आरक्षण’ वाले बयान पर भड़के ‘डिप्टी सीएम’

MP News: मध्यप्रदेश में आईएएस अफसर संतोष वर्मा के बयान से बवाल मचा हुआ है। इधर, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने आईएएस के बयान पर आपत्ति जताई है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 27, 2025

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अजाक्स प्रांतीय अधिवेशन में वरिष्ठ IAS अधिकारी और नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा के एक बयान से पूरे प्रदेशभर में बवाल मच गया। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी बीच डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इस प्रकार की सोच भारतीय संस्कृति और हमारी परंपराओं का भी अपमान करती हैं।

प्रशासनिक गरिमा पर उठते हैं प्रश्न- राजेंद्र शुक्ला

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आईएएस संतोष वर्मा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखा कि एक आईएएस अधिकारी द्वारा बहन एवं बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक, असंवेदनशील और समाज में अनावश्यक विभाजन पैदा करने वाली है। किसी भी समाज के बहन एवं बेटियों के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी विकृत मानसिकता का परिलक्षण है। एक उच्च पद पर बैठे अधिकारी से ऐसे विचार न केवल सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि प्रशासनिक गरिमा पर भी प्रश्न उठाते हैं।

ऐसी टिप्पणी मर्यादा के खिलाफ

आगे शुक्ला ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की स्पष्ट मान्यता है कि किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी द्वारा मातृशक्ति के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी करना सामाजिक समरसता और संवैधानिक मर्यादा दोनों के विरुद्ध है। इस प्रकार की सोच भारतीय संस्कृति और हमारी परंपराओं का भी अपमान करती है। सभी वर्गों का सम्मान हमारी परंपरा का मूल है और किसी भी समुदाय विशेष को लक्षित कर की गई टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती।

इसी आधार पर सरकार द्वारा उनसे बयान पर स्पष्टीकरण मांगा गया है जो संतुष्टि प्रदायक न होने पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

क्या था आईएएस अफसर का बयान

भोपाल में अजाक्स प्रांतीय अधिवेशन में वरिष्ठ IAS अधिकारी और नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा ने कहा था कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 08:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘IAS संतोष वर्मा’ के ‘ब्राह्मण बहू दान में मिलने तक रहे आरक्षण’ वाले बयान पर भड़के ‘डिप्टी सीएम’

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘1 जनवरी’ से ‘कर्मचारियों’ की ‘छुट्टियों’ में होगा बड़ा बदलाव, नोटिफिकेशन जारी

mp news
भोपाल

VIT कॉलेज का आंखों देखा हाल, नाम न छापने की शर्त पर पेरेंट्स ने सुनाए चौंकाने वाले मामले

VIT College Big Revealed By students and their parents aankho dekha haal
भोपाल

एमपी के 7 शहरों की हवा हुई जहरीली, AQI दे रहा खतरे का अलर्ट

AQI Alert
भोपाल

एमपी में फिर कड़ाके की ठंड का दौर, नौगांव सबसे ठंडा, 29 से शीत लहर की चेतावनी

IMD Alert
भोपाल

4 नवंबर से शुरु हुआ था SIR Survey, पर एमपी में यहां 10 दिन बाद मिले फॉर्म, खुली पोल

SIR Survey
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.