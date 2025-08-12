एमपी में 14 से 18 अगस्त तक मनेगा ‘श्रीकृष्ण पर्व’, 3 हजार मंदिरों में होगा धार्मिक अनुष्ठान

भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्कृति विभाग के संचालक एनपी नामदेव और मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 अगस्त को सीएम हाउस में दोपहर दो बजे 1 हजार से अधिक बाल गोपाल श्रीकृष्ण की वेशभूषा में शामिल होंगे। जिसमें इस्कॉन मंदिर के माध्यम से गोपाल कृष्ण का अभिषेक होगा। सीएम डॉ मोहन यादव के द्वारा बाल गोपालों को माखन, मिश्री, लड्डू गोपाल का विग्रह, हर घर गोकुल के प्लेकार्ड और मोर के पंख भेंट करेंगे।

