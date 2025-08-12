12 अगस्त 2025,

भोपाल

एमपी में 14 से 18 अगस्त तक मनेगा ‘श्रीकृष्ण पर्व’, 3 हजार मंदिरों में होगा धार्मिक अनुष्ठान

MP News: मध्यप्रदेश में 14 से 18 अगस्त तक पूरे प्रदेश में ‘श्रीकृष्ण पर्व हलधर महोत्सव एवं लीलाधारी का प्रकटोत्सव’ का आयोजन किया जा रहा है।

भोपाल

Himanshu Singh

Aug 12, 2025

mp news

MP News: मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग में बलराम जयंती और श्रीकृष्ण जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में ‘श्रीकृष्ण पर्व हलधर महोत्सव एवं लीलाधारी का प्रकटोत्सव’ करने जा रहा है। जो कि 14 से 18 अगस्त तक होगा। इस महोत्सव में 3000 हजार से अधिक मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, श्रृंगार प्रतियोगिताएं, मटकी-फोड़, रासलीला समेत कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिसमें 1 हजार से अधिक कलाकार शामिल प्रस्तुतियां देंगे।

सीएम हाउस में 1 हजार बाल गोपाल होंगे शामिल

भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्कृति विभाग के संचालक एनपी नामदेव और मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 अगस्त को सीएम हाउस में दोपहर दो बजे 1 हजार से अधिक बाल गोपाल श्रीकृष्ण की वेशभूषा में शामिल होंगे। जिसमें इस्कॉन मंदिर के माध्यम से गोपाल कृष्ण का अभिषेक होगा। सीएम डॉ मोहन यादव के द्वारा बाल गोपालों को माखन, मिश्री, लड्डू गोपाल का विग्रह, हर घर गोकुल के प्लेकार्ड और मोर के पंख भेंट करेंगे।

यहां पर होंगे कार्यक्रम

श्रीकृष्ण भक्ति उज्जैन, अमझेरा, जानापाव से पन्ना तक गूंजेगी


उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में 16 अगस्त से 18 अगस्त तक तीन दिवसीय कार्यक्रम होंगे। जिसमें श्रीकृष्ण लीला, बांसुरी वादन, भक्ति गायन और लोकनृत्य होंगे।


उज्जैन के नारायणा धाम में 14 से 18 अगस्त तक कई कार्यक्रम होंगे।


जानापाव में 16 अगस्त को भक्ति गायन


अमझेरा (धार) में 16-17 अगस्त को नृत्य-नाटिका की प्रस्तुतियां होंगी।


पन्ना के बलदेवजी और जुगल किशोर मंदिर में 14 और 16 अगस्त को भक्ति गायन, बरेदी और बधाई नृत्य होंगे।


रीवा, खातेगांव और दमोह में एक दिवसीय श्रीकृष्ण पर्व आयोजित होगा।


शहडोल, उमरिया और मंडला में विशेष छटा।


मंडला में 14 अगस्त को हलधर लीला, बरेदी लोकनृत्य और भक्ति गायन कार्यक्रम होगा।


16 अगस्त को महिष्मति घाट पर नृत्य-नाटिका और भजन संध्या होगी।


उमरिया के पाली में 14-16 अगस्त को भक्ति गायन और ओडिशा के कलाकारों का नृत्य-नाटिका होगी।


शहडोल में 14-16 अगस्त अलग-अलग जगहों पर कार्यक्रम होंगे।

mp news

12 Aug 2025 08:40 pm

एमपी में 14 से 18 अगस्त तक मनेगा 'श्रीकृष्ण पर्व', 3 हजार मंदिरों में होगा धार्मिक अनुष्ठान

