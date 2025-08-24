Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में 25 करोड़ की लागत से तैयार होगा देश का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 25 करोड़ की लागत देश का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर नाथू बरखेड़ा में तैयार हो रहा है।

भोपाल

Himanshu Singh

Aug 24, 2025

mp news

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अल्ट्रा-मॉर्डन तरीके से स्पोर्ट्स साइंस और हाई-परफॉर्मेंस सेंटर को करीब 25 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। ये देश का ऐसा पहला हाईटेक मॉडल होगा। जहां खिलाड़ियों के एक ही सेंटर के अंदर नई तकनीक के आधार ट्रेनिंग मिलेगी। युवा कल्याण विभाग के द्वारा नाथू बरखेड़ा में हाइटेक सेंटर का निर्माण किया जा रहा है।

दरअसल, इस स्पोर्ट्स साइंस और हाई-परफॉर्मेंस सेंटर इसलिए तैयार किया जा रहा है। ताकि प्रतिभासाली खिलाड़ियों को तकनीकी खामी, अंडर प्रेशर या स्ट्रेस और चोटों पर काम किया जा सके। इसमें खान-पान से संबंधित पूरे शरीर की मॉनिटरिंग होगी। आने वाले समय में ये सेंटर भोपाल सहित मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

खिलाड़ियों के लिए इसलिए जरूरी है स्पोर्ट्स साइंस सेंटर

खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स साइंस सेंटर में फिजियोलॉजी लैब, बॉयोमेकेनिक्स लैब, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बॉयोकेमिस्ट्री यूनिट समेत कई इकाईयों की सुविधा मिलेगी। जिससे खिलाड़ियों की व्यक्तिगत प्रोफाइल तैयार करके ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाया जाएगा। इससे खिलाड़ियों की कमजोरी और मजबूती के बारे में पता चल सकेगा।

आने वाले समय में प्रदेश के खिलाड़ियों को ओलंपिक, एशियन गेम्स जैसे मंच पर नई पहचान मिल सकेगी। इस ट्रेनिंग सेंटर से नई प्रतिभाओं के हुनर को परखने में मदद मिलेगी। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनने से देश के साथ-साथ मध्य प्रदेश का कद वैश्विक स्तर पर ऊंचा होगा।

mp news

Published on:

24 Aug 2025 08:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 25 करोड़ की लागत से तैयार होगा देश का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर

