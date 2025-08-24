एमपी में 25 करोड़ की लागत से तैयार होगा देश का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अल्ट्रा-मॉर्डन तरीके से स्पोर्ट्स साइंस और हाई-परफॉर्मेंस सेंटर को करीब 25 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। ये देश का ऐसा पहला हाईटेक मॉडल होगा। जहां खिलाड़ियों के एक ही सेंटर के अंदर नई तकनीक के आधार ट्रेनिंग मिलेगी। युवा कल्याण विभाग के द्वारा नाथू बरखेड़ा में हाइटेक सेंटर का निर्माण किया जा रहा है।



दरअसल, इस स्पोर्ट्स साइंस और हाई-परफॉर्मेंस सेंटर इसलिए तैयार किया जा रहा है। ताकि प्रतिभासाली खिलाड़ियों को तकनीकी खामी, अंडर प्रेशर या स्ट्रेस और चोटों पर काम किया जा सके। इसमें खान-पान से संबंधित पूरे शरीर की मॉनिटरिंग होगी। आने वाले समय में ये सेंटर भोपाल सहित मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

