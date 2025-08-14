‘पश्चिमी बायपास’ के लिए ली जाएगी ’25 गांवों की जमीन’

जमीनों के अधिग्रहण के लिए गांव का नाम, और खसरा नंबर रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हालांकि, यह सारी जानकारियां प्रकाशन के पहले दे दी जाएंगी। इसके बाद 30 दिन की मोहलत दी जाएगी। ताकि जिसे दावे-आपत्ति पेश करना हो तो वह कर सके। बाद में एसडीएम दावे-आपत्तियों का समाधान कर सकेंगे। बता दें कि, तय गाइडलाइन के अनुसार दोगुना मुआवजा आवंटित किया जाएगा। इसका फैसला एमपीआरडीसी और जिला प्रशासन की बैठक में लिया गया था।