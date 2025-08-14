‘पश्चिमी बायपास’ के लिए ली जाएगी ’25 गांवों की जमीन’

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पश्चिमी बायपास के 4 लेन रूट को मंजूरी मिलने के बाद 25 गांव की जमीनों के अधिग्रहण का काम तेजी से किया जाएगा। इस प्रक्रिया में तकरीबन 6-8 महीने लगने का अनुमान है। कोलार और हुजूर एसडीएम जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरु करेंगे।
जमीनों के अधिग्रहण के लिए गांव का नाम, और खसरा नंबर रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हालांकि, यह सारी जानकारियां प्रकाशन के पहले दे दी जाएंगी। इसके बाद 30 दिन की मोहलत दी जाएगी। ताकि जिसे दावे-आपत्ति पेश करना हो तो वह कर सके। बाद में एसडीएम दावे-आपत्तियों का समाधान कर सकेंगे। बता दें कि, तय गाइडलाइन के अनुसार दोगुना मुआवजा आवंटित किया जाएगा। इसका फैसला एमपीआरडीसी और जिला प्रशासन की बैठक में लिया गया था।
नया बायपास रतनपुर सड़क से कोलर-रातीबड़ होते हुए भोपाल देवास रोड पर ग्राम फंदा कलां से जुड़ेगा। जिसकी कुल लंबाई 35.60 किलोमीटर होगी। इसके जरिए 1.50 घंटे का समय मात्र 30 मिनट में पूरा हो जाएगा।
पूर्व में तैयार किए गए प्लान के हिसाब से रायसेन कलेक्टर के खाते में जमीन अधिग्रहण के लिए जमा 100 करोड़ रुपए अब भोपाल कलेक्टर के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके बाद कोलार और हुजूर तहसील के गांव आएंगे। इस बायपास के लिए 557 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। जिसमें 470 करोड़ रुपए खर्च होंगे।