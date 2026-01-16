मध्यप्रदेश के इन 2 जिलों में स्थानीय ‘अवकाश’ घोषित, आदेश जारी

हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने साल 2026 के लिए हरदा में तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा की है। ये अवकाश कजलिया पर्व, महानवमी और धनतेरस के अवकाश रहेंगे। 29 अगस्त को कजलिया पर्व, 19 अक्टूबर को महानवमी, 6 नवंबर धनतेरस के लिए अवकाश घोषित किए गए हैं। जो कि पूरे जिले में लागू रहेंगे। हालांकि, इन स्थानीय अवकाश बैंक और कोषालय पर लागू नहीं होंगे।