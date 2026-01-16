मध्यप्रदेश के इन 2 जिलों में स्थानीय ‘अवकाश’ घोषित, आदेश जारी

फोटो सोर्स- पत्रिका
Local Holiday: मध्यप्रदेश में नए साल की शुरुआत छुट्टियों के साथ हुई है। जिससे कर्मचारियों और स्कूली बच्चों की मौज शुरु होने जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में पहले ही स्थानीय अवकाश घोषित किए जा चुके थे। इसके बाद अब हरदा और नर्मदापुरम जिले में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए जा चुके हैं।
नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना ने जिले के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। जिसमें 25 सितंबर शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी, 19 अक्टूबर सोमवार को दुर्गा नवमी महानवमी, 11 नवंबर बुधवार भाई दूज (दीपावली) पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश बैंक, कोषालय, उप कोषालय पर लागू नहीं होगा।
हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने साल 2026 के लिए हरदा में तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा की है। ये अवकाश कजलिया पर्व, महानवमी और धनतेरस के अवकाश रहेंगे। 29 अगस्त को कजलिया पर्व, 19 अक्टूबर को महानवमी, 6 नवंबर धनतेरस के लिए अवकाश घोषित किए गए हैं। जो कि पूरे जिले में लागू रहेंगे। हालांकि, इन स्थानीय अवकाश बैंक और कोषालय पर लागू नहीं होंगे।
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के द्वारा साल 2026 के लिए गुना जिले में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं।
14 जनवरी- मकर संक्रांति (ये अवकाश पूरा हो चुका है)
19 अक्टूबर- महानवमी
11 नवंबर- भाईदूज (दीपावली)
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने तीन स्थानीय अवकाश घोषित किया है।
14 जनवरी - मकर संक्रांति (ये अवकाश पूरा हो चुका है)
5 मार्च - भाई दूज (होली)
19 अक्टूबर - महानवमी
कलेक्टर अशुंल गुप्ता ने वर्ष 2026 के लिए जिले के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है। जिसमें स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय एवं उप कोषालयों पर लागू नही होंगे।
15 जनवरी- मकर सक्रांति (ये अवकाश पूरा हो चुका है)
25 सितंबर- अनंत चतुर्दशी महोत्सव
11 नवंबर- भाईदूज(दीपावली)
