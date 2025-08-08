भोपाल में चोरी कर नागपुर में बॉयफ्रेंड के घर छिपाए लाखों के जेवरात..

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में चोरी का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मकान में काम करने वाली युवती ने मालिक को लाखों रूपये का झटका दे दिया। हालांकि चोर नौकरानी का राजफाश हो गया है और पुलिस ने चोरी गए जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। नौकरानी ने घर से जेवरात चुराने के बाद नागपुर में रहने वाले अपने प्रेमी के घर में छिपा दिए थे। जिन्हें पुलिस ने उसके प्रेमी के घर से बरामद कर लिए हैं।
भोपाल के कोहेफिया इलाके में रहने वाले यासिर अहमद के घर से बीते दिनों सोने के जेवरात चोरी हो गए थे। जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई थी और घर में काम करने वाली नौकरानी तान्या पर चोरी का शक जाहिर किया था। इस आधार पर पुलिस ने नौकारानी तान्या को पकड़कर जब पूछताछ की तो वो शुरूआत में तो पुलिस को गुमराह करती रही लेकिन सख्ती बरतने पर उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए जेवरात चोरी करना कबूल किया।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी नौकरानी तान्या ने बताया कि उसने घर से सोने के 6 कंगन चुराए थे जिनमें से दो कंगन उसके पास हैं और चार कंगन उसने नागपुर में रहने वाले अपने प्रेमी आशीष तोरण के घर पर छिपा दिए हैं। पुलिस ने तान्या व उसके प्रेमी आशीष दोनों के पास से ही चोरी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। पुलिस फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं तान्या ने इससे पहले भी चोरी की वारदातों को अंजाम तो नहीं दिया है।