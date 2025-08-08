भोपाल में चोरी कर नागपुर में बॉयफ्रेंड के घर छिपाए लाखों के जेवरात..

पुलिस की पूछताछ में आरोपी नौकरानी तान्या ने बताया कि उसने घर से सोने के 6 कंगन चुराए थे जिनमें से दो कंगन उसके पास हैं और चार कंगन उसने नागपुर में रहने वाले अपने प्रेमी आशीष तोरण के घर पर छिपा दिए हैं। पुलिस ने तान्या व उसके प्रेमी आशीष दोनों के पास से ही चोरी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। पुलिस फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं तान्या ने इससे पहले भी चोरी की वारदातों को अंजाम तो नहीं दिया है।