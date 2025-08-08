8 अगस्त 2025,

भोपाल

भोपाल में चोरी कर नागपुर में बॉयफ्रेंड के घर छिपाए लाखों के जेवरात..

mp news: नौकरानी निकली चोर, सोने के कंगन चोरी करने के बाद नागपुर में अपने बॉयफ्रेंड के घर में ले जाकर छिपा दिए थे...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Aug 08, 2025

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में चोरी का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मकान में काम करने वाली युवती ने मालिक को लाखों रूपये का झटका दे दिया। हालांकि चोर नौकरानी का राजफाश हो गया है और पुलिस ने चोरी गए जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। नौकरानी ने घर से जेवरात चुराने के बाद नागपुर में रहने वाले अपने प्रेमी के घर में छिपा दिए थे। जिन्हें पुलिस ने उसके प्रेमी के घर से बरामद कर लिए हैं।

भोपाल के कोहेफिया इलाके में रहने वाले यासिर अहमद के घर से बीते दिनों सोने के जेवरात चोरी हो गए थे। जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई थी और घर में काम करने वाली नौकरानी तान्या पर चोरी का शक जाहिर किया था। इस आधार पर पुलिस ने नौकारानी तान्या को पकड़कर जब पूछताछ की तो वो शुरूआत में तो पुलिस को गुमराह करती रही लेकिन सख्ती बरतने पर उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए जेवरात चोरी करना कबूल किया।

Published on:

08 Aug 2025 05:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में चोरी कर नागपुर में बॉयफ्रेंड के घर छिपाए लाखों के जेवरात..

