युवती की जान लेने के बाद भी घर में छिपा था नाग-नागिन का जोड़ा..

mp news: मध्यप्रदेश के मुरैना में एक 20 साल की युवती को रात में सोते वक्त सांप ने काट लिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटी को काटने वाला सांप घर में ही छिपा हुआ था जिसके कारण परिवार डरा हुआ था। एक तरफ बेटी की मौत का दुख और दूसरी तरफ सांप का डर परिवार वालों को सता रहा था।
मुरैना के जौरा विकासखंड के खेरली गांव में रहने वाले शिवदत्त रजक की 20 साल की बेटी सुरभि रजक को मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात सोते वक्त जहरीले सांप ने डस लिया। परिजन तुरंत सुरभि को अस्पताल ले गए लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सुरभि का शव सौंप दिया गया और बुधवार को परिजन ने उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन इधर सुरभि को काटने वाला सांप घर में ही छिपा हुआ था जिसके कारण पूरा परिवार दहशत में था।
घर में छिपे नाग को पकड़ने के लिए शिवदत्त रजक ने सपेरों को बुलाया। सपेरे घर पहुंचे और घर में छिपे नाग की तलाश शुरू की तो एक नहीं बल्कि दो सांप सपेरों को घर में छिपे मिले। ये कोबरा प्रजाति के थे और नाग-नागिन का जोड़ा था जिसे सपेरे अपने साथ पकड़कर ले गए। परिजन ने बताया कि सुरभि को सांप ने दो जगह गर्दन और हाथ में काटा था। वो हैरान थे कि आखिर एक सांप कैसे दो जगह एक साथ काट सकता है।