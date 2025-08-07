युवती की जान लेने के बाद भी घर में छिपा था नाग-नागिन का जोड़ा..

घर में छिपे नाग को पकड़ने के लिए शिवदत्त रजक ने सपेरों को बुलाया। सपेरे घर पहुंचे और घर में छिपे नाग की तलाश शुरू की तो एक नहीं बल्कि दो सांप सपेरों को घर में छिपे मिले। ये कोबरा प्रजाति के थे और नाग-नागिन का जोड़ा था जिसे सपेरे अपने साथ पकड़कर ले गए। परिजन ने बताया कि सुरभि को सांप ने दो जगह गर्दन और हाथ में काटा था। वो हैरान थे कि आखिर एक सांप कैसे दो जगह एक साथ काट सकता है।