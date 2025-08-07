एमपी में महिला ने दिया सांप के बच्चों को जन्म ! डॉक्टर बोले- ये पॉसिबल नहीं…

छतरपुर जिले के खजुराहो के मऊमसानिया गांव का ये पूरा मामला है जहां रहने वाली एक महिला के द्वारा सांप के तीन बच्चों को जन्म देने की खबर से हड़कंप मच गया। जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चला महिला के घर पर लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो गया। वीडियो में महिला के साथ ही उसके पास सांप जैसी कोई चीज नजर आ रही है जिसे प्लास्टिक के टब से ढका गया है। इसे सांप का बच्चा होने की बात वीडियो में बताई गई।