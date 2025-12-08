पन्ना नेशनल पार्क में मुख्यमंत्री ने 10 नई कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाई, ऑनलाइन बुकिंग न होने पर अब नहीं छूटेगी सफारी

मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई ये नई बसें सामान्य सफारी वाहनों की तुलना में अधिक लंबी और ऊंची बनाई गई हैं। हर बस में एक साथ 19 पर्यटक सफर कर सकेंगे। ऊंचाई और लंबाई अधिक होने से पर्यटकों को वन्यजीवों और प्राकृतिक दृश्यों का विस्तृत व स्पष्ट दृश्य मिल सकेगा। इन बसों को बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल बनाया गया है, जिससे उनका सफर न केवल आरामदायक बल्कि सुरक्षित भी रहेगा।