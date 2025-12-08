8 दिसंबर 2025,

सोमवार

छतरपुर

पन्ना नेशनल पार्क में मुख्यमंत्री ने 10 नई कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाई, ऑनलाइन बुकिंग न होने पर अब नहीं छूटेगी सफारी

अत्याधुनिक कैंटर बसों के शामिल होने से जंगल सफारी अब अधिक रोमांचक, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी।

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Dec 08, 2025

flag off

हरी झंड़ी दिखाते सीएम

छतरपुर. मध्यप्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को पन्ना नेशनल पार्क के मड़ला गेट से 10 नई वीविंग कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन अत्याधुनिक कैंटर बसों के शामिल होने से जंगल सफारी अब अधिक रोमांचक, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी।

बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित

मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई ये नई बसें सामान्य सफारी वाहनों की तुलना में अधिक लंबी और ऊंची बनाई गई हैं। हर बस में एक साथ 19 पर्यटक सफर कर सकेंगे। ऊंचाई और लंबाई अधिक होने से पर्यटकों को वन्यजीवों और प्राकृतिक दृश्यों का विस्तृत व स्पष्ट दृश्य मिल सकेगा। इन बसों को बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल बनाया गया है, जिससे उनका सफर न केवल आरामदायक बल्कि सुरक्षित भी रहेगा।

सफारी शुल्क प्रति व्यक्ति/प्रति राउंड लगभग 1150 से1450

अक्सर ऑनलाइन स्लॉट फुल होने के कारण कई पर्यटक नेशनल पार्क पहुंचकर भी सफारी का आनंद नहीं ले पाते थे। नई कैंटर बसों के संचालन से यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। अब पर्यटक नेशनल पार्क के एंट्री गेट पर ही ऑन-द-स्पॉट बुकिंग कर सकेंगे। सफारी शुल्क प्रति व्यक्ति/प्रति राउंड लगभग 1150 से1450 रखा गया है।

प्रदेश के कई राष्ट्रीय उद्यानों में चलेंगी कैंटर बसें

ये 10 नई वीविंग कैंटर बसें राज्य के प्रमुख नेशनल पार्कों और पर्यटन स्थलों में संचालित की जाएंगी, जिनमें शामिल हैं।

-बांधवगढ़

-कान्हा

-पेंच

-पन्ना

-परसिली (सीधी)

-और अन्य प्रमुख पार्क एवं पर्यटन स्थल

पर्यटन में वृद्धि की दिशा में बड़ा कदम

प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे पर्यटक आगमन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई बसों से सफारी प्रबंधन अधिक व्यवस्थित होगा और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। नई कैंटर बसें इसी दिशा में एक बड़ी पहल हैं।

छतरपुर

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

छत्रसाल चौराहा बना 'सिटी का चोक प्वाइंट': सिग्नल बंद, अव्यवस्थित पार्किंग, ई-रिक्शा की मनमानी और अतिक्रमण से दिनभर जाम… ट्रैफिक सुधार के सारे प्रयास धरे रह गए

chhatarsal chouk
छतरपुर

अब दो दिन यहां से चलेगी MP सरकार, लाड़ली बहनों को भी जारी होगी अगली किस्त

mp cabinet meeting cm khajuraho visit Ladli Behna Yojana 31th installment mp news
छतरपुर

2043 मीट्रिक टन यूरिया की रैक पहुंची, रविवार को भी होगा वितरण

fertilizer
छतरपुर

आदिवर्त संग्रहालय में स्थापित गुरुकुल में नई पीढ़ी को मिलेगी मध्यप्रदेश की लोक कला, शिल्प और संगीत की सीख, मुख्यमंत्री कल करेंगे लोकार्पण

gurukul
छतरपुर

बागेश्वर धाम की वजह से रेलवे ने लाया नया नियम, मिनट के हिसाब से लगेगा जुर्माना

new railway rule chain pulling per minute fine bageshwar dham
छतरपुर
