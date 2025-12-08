पन्ना नेशनल पार्क में मुख्यमंत्री ने 10 नई कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाई, ऑनलाइन बुकिंग न होने पर अब नहीं छूटेगी सफारी

हरी झंड़ी दिखाते सीएम
छतरपुर. मध्यप्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को पन्ना नेशनल पार्क के मड़ला गेट से 10 नई वीविंग कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन अत्याधुनिक कैंटर बसों के शामिल होने से जंगल सफारी अब अधिक रोमांचक, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी।
मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई ये नई बसें सामान्य सफारी वाहनों की तुलना में अधिक लंबी और ऊंची बनाई गई हैं। हर बस में एक साथ 19 पर्यटक सफर कर सकेंगे। ऊंचाई और लंबाई अधिक होने से पर्यटकों को वन्यजीवों और प्राकृतिक दृश्यों का विस्तृत व स्पष्ट दृश्य मिल सकेगा। इन बसों को बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल बनाया गया है, जिससे उनका सफर न केवल आरामदायक बल्कि सुरक्षित भी रहेगा।
अक्सर ऑनलाइन स्लॉट फुल होने के कारण कई पर्यटक नेशनल पार्क पहुंचकर भी सफारी का आनंद नहीं ले पाते थे। नई कैंटर बसों के संचालन से यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। अब पर्यटक नेशनल पार्क के एंट्री गेट पर ही ऑन-द-स्पॉट बुकिंग कर सकेंगे। सफारी शुल्क प्रति व्यक्ति/प्रति राउंड लगभग 1150 से1450 रखा गया है।
ये 10 नई वीविंग कैंटर बसें राज्य के प्रमुख नेशनल पार्कों और पर्यटन स्थलों में संचालित की जाएंगी, जिनमें शामिल हैं।
-बांधवगढ़
-कान्हा
-पेंच
-पन्ना
-परसिली (सीधी)
-और अन्य प्रमुख पार्क एवं पर्यटन स्थल
प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे पर्यटक आगमन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई बसों से सफारी प्रबंधन अधिक व्यवस्थित होगा और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। नई कैंटर बसें इसी दिशा में एक बड़ी पहल हैं।
