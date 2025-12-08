छत्रसाल चौराहा बना ‘सिटी का चोक प्वाइंट’: सिग्नल बंद, अव्यवस्थित पार्किंग, ई-रिक्शा की मनमानी और अतिक्रमण से दिनभर जाम… ट्रैफिक सुधार के सारे प्रयास धरे रह गए

छत्रसाल चौराहा
शहर का सबसे व्यस्त छत्रसाल चौराहा अब ट्रैफिक अव्यवस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है। चौक बाजार, बस स्टैंड, जिला न्यायालय और रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख मार्गों के बीच स्थित यह चौराहा दिनभर जाम का गवाह बन रहा है। भीड़ ऐसी कि वाहन बिना टकराए निकलना मुश्किल, और स्थिति दिन-ब-दिन और विकराल होती जा रही है।
प्रशासन ने कई प्रयास किए
- पुलिस चौकी हटाई
-सड़क चौड़ी कराई
-अस्पताल का पुराना सिविल सर्जन ऑफिस हटाया
-गार्डन और नो पार्किंग बनाई
-बिजली दफ्तर वाली लाइन में गुमटियां हटाकर रास्ता साफ किया
इन तमाम कोशिशों के बावजूद चौराहे पर सिग्नल चालू न होने से समस्या जस की तस बनी हुई है। चारों दिशाओं कोर्ट रोड, महल रोड, पन्ना नाका और आकाशवाणी तिराहा से आने वाले वाहन बीच चौराहे में एक-दूसरे में उलझ जाते हैं। ई-रिक्शा व ऑटो स्टैंड न होने से अव्यवस्था और बढ़ीचौराहे के पास किसी भी तरह का निर्धारित स्टैंड नहीं है। ई-रिक्शा और ऑटो जहां मन आया वहीं यात्रियों को बैठाते और उतारते हैं। नतीजा
-चौराहा ब्लॉक
-वाहन कतारों में फंसे
-पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं
सुबह 10–11 बजे और शाम 5 बजे छात्र-छात्राओं की आवाजाही शुरू होते ही चौराहा पूरी तरह जाम में तब्दील हो जाता है। ऊपर से मालवाहक वाहनों का बेलगाम प्रवेश स्थिति को और खराब कर देता है।
स्थानीय लोगों की मांग
सिग्नल चालू करो, स्टैंड बनाओ, पार्किंग दुरुस्त करोलोगों का कहना है कि
-उचित पार्किंग
-ऑटो/ई-रिक्शा स्टैंड
-सख्त अतिक्रमण कार्रवाई
-और सबसे महत्वपूर्ण सिग्नल व्यवस्थाअगर ये लागू हो जाएं, तो जाम आधे से ज्यादा खत्म हो सकता है।ट्रैफिक प्रभारी ने दिए संकेत: सुधार होंगे, सिग्नल प्राथमिकता में
ट्रैफिक प्रभारी बृहस्पति साकेत ने बताया कि प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है और जल्द सुधारात्मक कदम लागू किए जाएंगे। सिग्नल को फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया भी प्राथमिकता में है।
