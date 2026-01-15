15 जनवरी 2026,

भोपाल

‘आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करें…’ कर्मचारी संगठनों ने किया प्रदर्शन

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कर्मचारी संगठनों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 15, 2026

bhopal news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित सतपुड़ा भवन में कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि तीन साल तक 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन दिए जाने वाले छह साल पुराने आदेश का निरस्त करने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।

11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन

कर्मचारी संघ के द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। जिसमें सीपीसीटी, निजात, परिवीक्षा अवधि में वेतन की व्यवस्था को खत्म करना, पेंशन योजना, प्रमोशन प्रक्रिया, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को परमानेंट, ई-अटेंडेंस समेत कुल 11 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इधर, कर्मचारी संघ का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया तो आगे आंदोलन और उग्र किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान भोपाल समेत अन्य जिलों के नाम का ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराया जाएगा।

वेतन व्यवस्था दुरुस्त करें- कर्मचारी संघ

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों के द्वारा लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर कई बार आंदोलन और प्रदर्शन किए गए हैं। आगे उन्होंने बताया कि 70,80 और 90 प्रतिशत वेतन देने की व्यवस्था कर्मचारियों के साथ अन्याय है। इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। अगर ये मांगें नहीं मानी गई तो सरकार बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे।

