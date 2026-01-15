‘आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करें…’ कर्मचारी संगठनों ने किया प्रदर्शन

कर्मचारी संघ के द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। जिसमें सीपीसीटी, निजात, परिवीक्षा अवधि में वेतन की व्यवस्था को खत्म करना, पेंशन योजना, प्रमोशन प्रक्रिया, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को परमानेंट, ई-अटेंडेंस समेत कुल 11 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इधर, कर्मचारी संघ का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया तो आगे आंदोलन और उग्र किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान भोपाल समेत अन्य जिलों के नाम का ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराया जाएगा।