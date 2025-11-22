‘हमें परमानेंट करो…हमें परमानेंट करो’, मांगों को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए प्रदान किया जाएगा। नियमित कर्मचारियों के समान छुट्टियां दी जाए।सीधी भर्ती में आरक्षित 50 फीसदी पदों में अनुभव के आधार पर संविलयन और नियमित किया जाए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अंतर्गत शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ में कैडर रिवीजन किया जाए। प्रत्येक संविदा कर्मचारी का कम से कम 20 लाख रुपए का सामूहिक बीमा किया जाए। कर्मचारियों की तरह महिला संविदा कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव दी जाए। पीएससी के पदों पर आयुर्वेदिक चिकित्सकों की तरह संविदा को नियमित किया जाए। संविदा नीति 2023 के सभी नियमों का पालन किया जाए।