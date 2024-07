MP News: नया सत्र शुरू होने से पहले हिंदी में MBBS की पढ़ाई को लेकर आया बड़ा अपडेट, डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश

2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने लान्च की थी बुक बता दें कि एमपी में मेडिकल शिक्षा (MBBS Education) के हिंदी पाठ्यक्रम (Hindi Course) के तहत प्रकाशित बुक्स की लॉन्चिंग केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (union home minister Amit Shah) ने की थी। 16 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश की राजधानी बता दें कि एमपी में मेडिकल शिक्षा (MBBS Education) के हिंदी पाठ्यक्रम (Hindi Course) के तहत प्रकाशित बुक्स की लॉन्चिंग केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (union home minister Amit Shah) ने की थी। 16 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मेडिकल की पहले सेमेस्टर की तीन किताबें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायो केमिस्ट्री लॉन्च की थीं।

अब 20 में से 15 किताबें हिंदी में प्रकाशित 2023 में शुरू की गई एमपी सरकार (MP Government) की इस पहल के तहत वर्तमान में हिंदी में मेडिकल एजुकेशन (MBBS) के तहत 20 में से 15 किताबें हिंदी में उपलब्ध हैं। वहीं वर्तमान में हिंदी में मेडिकल (MBBS) की पढ़ाई का लाभ केवल 10 फीसदी मेडिकल स्टूडेंट ही ले रहे हैं। हिंदी में प्रकाशित मेडिकल पाठ्यक्रम (Medical Books) की किताबें शासकीय मेडिकल कॉलेज (Government Medical College) की लाइब्रेरी(Library) में उपलब्ध हैं।

2023 में शुरू की गई थी पहल बता दें कि मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल की शिक्षा देने वाला पहला राज्य (Madhya Pradesh is the first state to provide medical education in Hindi )है। एमपी में साल 2023 में ही मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की पहल की गई थी। एमपी सरकार की इस पहल की केंद्र सरकार ने भी प्रशंसा की थी।

पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा था कि एमपी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए एक पथ प्रदर्शक पहल है और एक प्रकार का पुनर्जागरण है। सरकार का मानना है कि जब भाषा को नौकरियों या व्यवसायों से जोड़ा जाता है तो वह अपनी समृद्धि और विकास का रास्ता खुद खोज लेती हैं।