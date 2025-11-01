नए साल में दौड़ेगी ‘METRO’, एनओसी नहीं मिलने पर बढ़ा इंतजार

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अभी मेट्रो ट्रेन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। मेट्रो अफसरों को सीएम डॉ मोहन यादव ने अक्टूबर तक का समय दिया था, लेकिन अक्टूबर बीत गया और अब नवबंर आ चुका है। 2023 सितंबर से मेट्रो में सवारी का सपना दिखाया जा रहा, लेकिन हर बार किन्हीं कारणों से इसे बढ़ा दिया जाता है। अब सीएमआरएस निरीक्षण और उनकी एनओसी के बाद कमर्शियल रन की बात कही जा रही है, लेकिन एनओसी अब तक नहीं मिल पाई है।



लगातार बढ़ती समय सीमा से एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि नवंबर के सपने भी न दिखाएं, बचे हुए काम पूरे कर नए साल में ही संचालन करें।