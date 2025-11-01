Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

नए साल में दौड़ेगी ‘METRO’, एनओसी नहीं मिलने पर बढ़ा इंतजार

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के लोगों को अभी मेट्रो के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 01, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अभी मेट्रो ट्रेन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। मेट्रो अफसरों को सीएम डॉ मोहन यादव ने अक्टूबर तक का समय दिया था, लेकिन अक्टूबर बीत गया और अब नवबंर आ चुका है। 2023 सितंबर से मेट्रो में सवारी का सपना दिखाया जा रहा, लेकिन हर बार किन्हीं कारणों से इसे बढ़ा दिया जाता है। अब सीएमआरएस निरीक्षण और उनकी एनओसी के बाद कमर्शियल रन की बात कही जा रही है, लेकिन एनओसी अब तक नहीं मिल पाई है।

लगातार बढ़ती समय सीमा से एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि नवंबर के सपने भी न दिखाएं, बचे हुए काम पूरे कर नए साल में ही संचालन करें।

स्थिति को ऐसे समझें

शिवराजसिंह चौहान सरकार ने सितंबर 2023 की समय सीमा तय की थी। सितंबर 2023 में ट्रायल रन हुआ और अप्रैल-मई 2024 में ट्रेन चलाने की बात कही।

अप्रैल-मई 2024 में अधूरा काम बताकर दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया।

2024 भी इंतजार में निकल गया। अगस्त 2025 के बाद अक्टूबर 2025 के लिए समय बढ़ा दिया गया।

अक्टूबर 2025 बीत गया, अब सीएमआरएस की मंजूरी के बाद मेट्रो चलाने की तारीख तय कराने की बात कही जा रही है।

क्या है एक्सपर्ट की राय

राज्य प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी वीके चतुर्वेदी का कहना है कि मेट्रों में अभी काफी काम होना नजर आ रहा है। स्टेशन की एंट्री एग्जिट से लेकर रेलवे स्टेशन, एस से स्टेशन जोडऩे के लिए रैंप, स्काईवॉक का काम बाकी है। ऐसे में जल्दबाजी न करें। काम पूरा करें। चाहे तो नए साल में इसे आमजन के साथ चलाएं।

इधर, मेट्रो रेल एमडी एस चैतन्य कृष्णा का कहना है कि प्रायोरिटी कॉरीडोर को काम हमारा हो चुका है। कई स्तर पर इसका परीक्षण भी हो गया। सीएमआरएस निरीक्षण का एक भाग भी हो चुका है। एनओसी मिलने के बाद संचालन के लिए तैयारी पूरी है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नए साल में दौड़ेगी 'METRO', एनओसी नहीं मिलने पर बढ़ा इंतजार

