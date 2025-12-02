Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में विभाग की ‘मंत्री’ को नहीं पता कितने ‘बाल विवाह’ हो रहे? सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

MP News: मध्यप्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए करोड़ों रूपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद मामलों में कमी नहीं आई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 02, 2025

mp news

एआई जनरेटेड फोटो

MP News: मध्यप्रदेश में महिला एवं बाल विभाग में हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ताकि बाल विवाह रोका जा सके, मगर बावजूद इसके बाल विवाह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर पूर्व मंत्री एवं राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा विधानसभा में उठाए गए प्रश्न के चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

दरअसल, साल 2020 से 2025 के बीच 2916 बाल विवाह हुए हैं। जिसकी जानकारी महिला एवं बाल विभाग की मंत्री निर्मला भूरिया को नहीं है। जो कि कुछ इस प्रकार हैं-

  • साल 2020 में 366
  • साल 2021 में 436
  • साल 2022 में 519
  • साल 2023 में 528
  • साल 2024 में 529
  • साल 2025 में 538

बाल विवाह में लगातार वृद्धि

जयवर्धन सिंह ने कहा का इन सभी प्रयासों के बावजूद अगर बाल विवाह में बढ़ोत्तरी के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो यह इस सरकार की नाकामी और योजनाओं की विफलता को उजागर करता है। सिंह ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार केवल कागज़ों पर योजनाएं चलाकर वास्तविक जमीनी कार्रवाई नहीं करेगी, तो नाबालिग बेटियों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकेगा।

सरकार की नाकामी

आगे जयवर्धन सिंह ने बताया कि जब इतने कड़े कानून और प्रावधान मौजूद हैं, तब भी बाल विवाह के मामलों का बढ़ना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने मांग की कि सरकार कागज़ी कार्यवाही से बाहर निकलकर ज़मीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे और नाबालिग बेटियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Dec 2025 08:53 pm

Published on:

02 Dec 2025 08:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में विभाग की ‘मंत्री’ को नहीं पता कितने ‘बाल विवाह’ हो रहे? सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘IAS संतोष वर्मा’ होंगे निलंबित? भाजपा सांसद ने केंद्रीय मंत्री से की शिकायत

mp news
भोपाल

एमपी के दोनों डिप्टी सीएम सहित दर्जनभर मंत्रियों पर गंभीर आरोप, कांग्रेस ने प्रेस कान्फ्रेंस में घेरा

Jitu Patwari made serious allegations against both Deputy CMs and ministers
भोपाल

कैंसर से टूटी रीढ़ की हड्डी, मात्र ’30 मिनट’ में जोड़ी, चलने लगा मरीज

(Photo Source - Social Media)
भोपाल

3 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही मोहन सरकार! 49,600 करोड़ पहुंचा कर्ज

mp news
भोपाल

Cabinet Meeting Desisions : विधानसभा में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, इन फैसलों पर लगी मुहर

Cabinet Meeting Desisions
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.