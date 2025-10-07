एमपी को मोदी सरकार की बड़ी सौगात: दो रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी, इन 8 जिलों को होगा फायदा

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव इटारसी–भोपाल–बीना 237 किमी लंबी तीसरी रेललाइन की जानकारी देते हुए बताया कि यह काफी लंबा और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 237 किमी के इस प्रोजेक्ट से टूरिज्म कनेक्टिविटी बढ़ेगी साथ ही 32 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन होने से बचेगा जो 1.3 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। रेल विभाग का कहना है कि इटारसी–भोपाल–बीना चौथी रेल लाइन परियोजना से दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जाने या आने वाले यात्रियों को सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। साथ ही सांची और भीमबेटका जैसे यूनेस्को स्थलों तक पहुंच भी आसान होगी।



वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी रेललाइन की लंबाई 259 किलोमीटर होगी। जिसकी अनुमानित लागत 8,885 करोड़ रुपए है। इसमें रेलवे 95 रोड अंडर ब्रिज/ओवर ब्रिज बनाएगा। साथ ही 2 रेल ओवर ब्रिज और 4 टनल होंगे।



इटारसी–भोपाल–बीना चौथी रेल लाइन की लंबाई 237 किलोमीटर होगी। जिसकी अनुमानित लागत 4,329 करोड़ रुपए होगी। इसमें 82 रोड अंडर ब्रिज/ओवर ब्रिज और 9 टनल होंगे। इससे रायसेन, सागर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम जिलों को फायदा पहुंचेगा।