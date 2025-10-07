Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी को मोदी सरकार की बड़ी सौगात: दो रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी, इन 8 जिलों को होगा फायदा

MP News: मध्यप्रदेश को मोदी सरकार ने दो बड़ी रेल परियोजनओं की सौगात दी है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 07, 2025

mp news

MP News: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली में आर्थिक मामलों मंत्रिमंडल समिति की बैठक हुई। जिसमें सरकार के द्वारा 24,634 करोड़ रुपए लागत वाली चार बहुत महत्वपूर्ण ‘मल्टी-ट्रैकिंग’ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसी बीच मध्यप्रदेश को भी बड़ी सौगात मिली है।

वडोदरा - रतलाम के बीच 259 किमी रेललाइन को मंजूरी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वडोदरा–रतलाम तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना के बारे जानकारी देते हुए बताया कि इसकी अनुमानित लागत 8,885 करोड़ रुपए है और यह पूरा सेक्शन गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा। इस नई रेल लाइन परियोजना से गुजरात के वडोदरा, पंचमहल और दाहोद जिलों को और मध्यप्रदेश के झाबुआ और रतलाम जिलों को फायदा होगा।

इटारसी–भोपाल–बीना 237 किमी रेललाइन को मंजूरी

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव इटारसी–भोपाल–बीना 237 किमी लंबी तीसरी रेललाइन की जानकारी देते हुए बताया कि यह काफी लंबा और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 237 किमी के इस प्रोजेक्ट से टूरिज्म कनेक्टिविटी बढ़ेगी साथ ही 32 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन होने से बचेगा जो 1.3 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। रेल विभाग का कहना है कि इटारसी–भोपाल–बीना चौथी रेल लाइन परियोजना से दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जाने या आने वाले यात्रियों को सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। साथ ही सांची और भीमबेटका जैसे यूनेस्को स्थलों तक पहुंच भी आसान होगी।

वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी रेललाइन की लंबाई 259 किलोमीटर होगी। जिसकी अनुमानित लागत 8,885 करोड़ रुपए है। इसमें रेलवे 95 रोड अंडर ब्रिज/ओवर ब्रिज बनाएगा। साथ ही 2 रेल ओवर ब्रिज और 4 टनल होंगे।

इटारसी–भोपाल–बीना चौथी रेल लाइन की लंबाई 237 किलोमीटर होगी। जिसकी अनुमानित लागत 4,329 करोड़ रुपए होगी। इसमें 82 रोड अंडर ब्रिज/ओवर ब्रिज और 9 टनल होंगे। इससे रायसेन, सागर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम जिलों को फायदा पहुंचेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2025 07:11 pm

Published on:

07 Oct 2025 07:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी को मोदी सरकार की बड़ी सौगात: दो रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी, इन 8 जिलों को होगा फायदा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

लौट आया मानसून: 8-9-10 अक्टूबर को ‘भारी बारिश’ अलर्ट, IMD की चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

बजरंग दल ने एकसाथ शहर के 25 थानों को घेरा, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

mp news
भोपाल

Wildlife के असली हीरो : देश की सरहद पर खड़े जवान से कम नहीं है वन अधिकारी का जीवन, चुनौतियां कर देंगी हैरान

Wildlife real hero patrika
Patrika Special News

एमपी में कफ सिरप पर 40 प्रतिशत तक कमीशन खाया, सरकार पर बड़ा आरोप

Allegations of up to 40 percent commission on cough syrup in MP
भोपाल

एमपी में बढ़ता जा रहा जहरीले सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस

Case of children dying from poisonous syrup in MP reaches the Supreme Court
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.