बिना आईडी प्रूफ गरबा पंडाल में एंट्री बैन! सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने गरबा को लेकर अलर्ट मोड में आते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है। गरबा पंडाल में बिना आईडी प्रूफ के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
दरअसल, भोपाल में गरबा को लेकर कई बड़े-बड़े आयोजन होते हैं। जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। ऐसे में जिला प्रशासन ने बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया है।
गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि गरबा, डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने वाली आयोजन समिति किसी भी व्यक्ति को उनके बगैर पहचान पत्र और सत्यापन किए बिना आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं देगी। आयोजन समिति के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गरबा स्थल पर अग्निशमन यंत्रो की व्यवस्था करने के निर्देश हैं। साथ ही चिकित्सा व्यवस्था, धारदार हथियार या संदिग्ध वस्तु लाना पूर्णत वर्जित रहेगा।