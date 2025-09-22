बिना आईडी प्रूफ गरबा पंडाल में एंट्री बैन! सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने गरबा को लेकर अलर्ट मोड में आते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है। गरबा पंडाल में बिना आईडी प्रूफ के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।



दरअसल, भोपाल में गरबा को लेकर कई बड़े-बड़े आयोजन होते हैं। जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। ऐसे में जिला प्रशासन ने बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया है।