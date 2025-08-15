एमपी में ड्यूटी से गायब रहने वाले तहसीलदारों की खैर नहीं! ड्यूटी न आने पर होंगे सस्पेंड

MP News: मध्य प्रदेश में ड्यूटी टाइम पर कार्यालय में अनुपस्थित रहने वाले तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। ड्यूटी से गायब रहने वाले अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्म कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में सभी संभागयुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।



राजस्व विभाग के अपर सचिव के अनुसार, 3 जून को कैबिनेट के फैसले के अनुसार राजस्व अधिकारियों और न्यायिक और गैर-न्यायिक कार्यों का विभाजन किया गया था। जिसके विरोध में कई तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने दफ्तरों से गायब थे। विभाग की ओर से इसे शासन की नीतियों के खिलाफ और अनुशासनहीनता की श्रेणी में बताया गया था।