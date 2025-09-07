एमपी में 31 दिसंबर के बाद नहीं होगा नए जिले और तहसील का गठन

MP News: मध्यप्रदेश में नए संभाग, जिले और तहसील बनाए जाने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी नए संभाग, जिले और तहसील की सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। जनगणना कार्य निदेशालय और राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय के लिए सरकार के द्वारा जनगणना समन्वय समिति का गठन किया जा चुका है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं।