एमपी में 31 दिसंबर के बाद नहीं होगा नए जिले और तहसील का गठन

MP News: मध्यप्रदेश में नए संभाग, जिले और तहसील बनाए जाने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी नए संभाग, जिले और तहसील की सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। जनगणना कार्य निदेशालय और राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय के लिए सरकार के द्वारा जनगणना समन्वय समिति का गठन किया जा चुका है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं।
गृह, विज्ञान प्रौद्योगिकी, नगरीय विकास एवं आवास, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त एवं पंचायत ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, राजस्व, स्कूल शिक्षा, जनसंपर्क और निर्देश एनआईसी को सदस्य बनाया गया है।
राज्य में जनगणना का काम दो चरणों में पूरा होना है। पहले चरण में मकान में रहने वाले लोगों की लिस्ट और मकानों की संख्या काम अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 के बीच होगा। ये काम शासन को 30 दिन के भीतर पूरा करना होगा। इसके बाद दूसरा चरण की गणना 9 से 28 फरवरी 2027 के बीच होगी।
जनगणना समिति की बैठक का आयोजन 31 दिसंबर को किया गया है। बैठक में जनगणना के काम में लगने वाले कर्मचारियों, मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर और फील्ड स्टाफ की उपलब्धा और प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाएगा।