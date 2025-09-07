Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में 31 दिसंबर के बाद नहीं होगा नए जिले और तहसील का गठन

MP News: मध्यप्रदेश के 31 दिसंबर 2025 के बाद नए संभाग, जिले और तहसील का गठन नहीं हो पाएगा। क्योंकि साल 2026 में जनगणना होनी है।

भोपाल

Himanshu Singh

Sep 07, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश में नए संभाग, जिले और तहसील बनाए जाने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी नए संभाग, जिले और तहसील की सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। जनगणना कार्य निदेशालय और राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय के लिए सरकार के द्वारा जनगणना समन्वय समिति का गठन किया जा चुका है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं।

इन विभागों के सदस्य समिति में शामिल

गृह, विज्ञान प्रौद्योगिकी, नगरीय विकास एवं आवास, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त एवं पंचायत ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, राजस्व, स्कूल शिक्षा, जनसंपर्क और निर्देश एनआईसी को सदस्य बनाया गया है।

दो चरणों में होगी जनगणना

राज्य में जनगणना का काम दो चरणों में पूरा होना है। पहले चरण में मकान में रहने वाले लोगों की लिस्ट और मकानों की संख्या काम अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 के बीच होगा। ये काम शासन को 30 दिन के भीतर पूरा करना होगा। इसके बाद दूसरा चरण की गणना 9 से 28 फरवरी 2027 के बीच होगी।

31 दिसंबर को होगी बैठक

जनगणना समिति की बैठक का आयोजन 31 दिसंबर को किया गया है। बैठक में जनगणना के काम में लगने वाले कर्मचारियों, मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर और फील्ड स्टाफ की उपलब्धा और प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 02:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 31 दिसंबर के बाद नहीं होगा नए जिले और तहसील का गठन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट