भोपाल

एमपी में ‘छात्रसंघ चुनाव’ की मांग को लेकर NSUI का अनोखा प्रदर्शन, ‘खून से सीएम’ को लिखा पत्र

MP News: मध्य प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने को लेकर एनएसयूआई ने शनिवार को सीएम डॉ मोहन यादव को खून से पत्र लिखा है।

भोपाल

Himanshu Singh

Aug 23, 2025

NSUI

MP News: मध्य प्रदेश में लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव न होने के विरोध में एनएसयूआई ने शनिवार को कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई प्रदेश सचिव अमन पठान की अगुवाई में छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि छात्रसंघ चुनाव विद्यार्थियों का संवैधानिक अधिकार है। इसे दबाना लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार है।

एनएसयूआई ने खून से लिखा पत्र

एनएसयूआई ने प्रदर्शन के दौरान सीएम डॉ मोहन यादव के नाम खून से पत्र लिखा गया है। जिसमें लिखा गया है कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द बहाली करें। छात्र संघ चुनाव छात्र हित, नेतृत्व निर्माण और परिसर लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। अमन पठान ने बताया कि छात्रसंघ चुनाव विद्यार्थियों का संवैधानिक अधिकार है। इसे दबाना लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार है। एनएसयूआई ने हमेशा छात्रों की आवाज बुलंद की है और खून से लिखा गया यह पत्र हमारे संघर्ष और प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

क्या हैं एनएसयूआई की मांग

प्रदेश सचिव अमन पठान ने बताया कि सरकार जल्द से जल्द छात्रसंघ चुनाव की तारीख और कैलेंडर तत्काल घोषित करें। साथ ही सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालय में एक समान दिशानिर्देश जारी किए जाएं। ताकि चुनाव की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध हो सके। चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था ठीक करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से सुदृढ़ किया जाए। ताकि छात्रसंघ चुनाव निष्पक्षता और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो सकें।


इस दौरान वंश कनोजिया, पीयूष पवार, सुभाष यादव, तनय शर्मा, आशुतोष गुप्ता, समर्थ चौबे, फैजल खान, प्रिंस, अखिलेश यादव सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग उठाई।

Updated on:

23 Aug 2025 06:57 pm

Published on:

23 Aug 2025 06:53 pm

