एमपी में ‘छात्रसंघ चुनाव’ की मांग को लेकर NSUI का अनोखा प्रदर्शन, ‘खून से सीएम’ को लिखा पत्र

एनएसयूआई ने प्रदर्शन के दौरान सीएम डॉ मोहन यादव के नाम खून से पत्र लिखा गया है। जिसमें लिखा गया है कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द बहाली करें। छात्र संघ चुनाव छात्र हित, नेतृत्व निर्माण और परिसर लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। अमन पठान ने बताया कि छात्रसंघ चुनाव विद्यार्थियों का संवैधानिक अधिकार है। इसे दबाना लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार है। एनएसयूआई ने हमेशा छात्रों की आवाज बुलंद की है और खून से लिखा गया यह पत्र हमारे संघर्ष और प्रतिबद्धता का प्रतीक है।