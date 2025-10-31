एमपी में ‘स्थापना दिवस’ के अवसर पर होंगे तीन बड़े कार्यक्रम, इन सिंगरों को सुनने का मौका मिलेगा

MP News: मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर इस बार तीन बड़े कार्यक्रम होंगे। पहले दिन पर्यटन हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाई जाएगी। फिर शाम को सिंगर जुबिन नौटियाल प्रस्तुति देंगे। साथ ही 2 हजार ड्रोन के जरिए प्रदेश की विरासत कुछ झलकियां दिखाई जाएंगी।



दरअसल, राजधानी भोपाल के परेड ग्राउंड पर 1-2-3 नवंबर को अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पर्यटन मंत्री धर्मेंद सिंह लोधी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस का आयोजन 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष' की थीम पर केंद्रित है। जो कि राज्य के निरंतर विकास, सांस्कृतिक समृद्धि और जनभागीदारी की भावना को दर्शाता है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन किंजरापु राममोहन नायडू एवं केंद्रीय राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल मुख्‍य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।