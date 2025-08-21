7 जिलों के कलेक्टर के लिए जारी हुआ निर्देश, सामान्य प्रशासन विभाग ने बुलाया भोपाल, ये है वजह

MP News: सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से निर्देश जारी कर 7 जिलों के कलेक्टर को भोपाल बुलाया गया। 20 अगस्त को तत्कालीन व वर्तमान कलेक्टर भोपाल पहुंचे, जहां उन्हें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्मानित किया। दरअसल बुधवार को संपूर्णता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7 जिलों के तत्कालीन व वर्तमान कलेक्टर को भोपाल में पुरस्कृत किया गया।
बता दें कि, संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने कलेक्टर्स को सम्मानित किया। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सुबह 11 बजे से आयोजित समारोह में बड़वानी, दमोह, धार, खंडवा, निवाड़ी व टीकमगढ़ के भी वर्तमान व तत्कालीन कलेक्टर सम्मानित हुए। गौरतलब है कि संपूर्णता अभियान प्रदेश के सभी आकांक्षी जिलों के लिए शुरू किया गया था। अभियान के तहत आकांक्षी जिलों के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप उत्कृष्ट कार्य करना था। इन 7 जिलों का कार्य उत्कृष्ट माना गया है। अभियान की शुरुआत 4 जुलाई 2024 को नीति आयोग की ओर से की गई थी। इसे 30 सितंबर 2024 तक चलाया गया था।