7 जिलों के कलेक्टर के लिए जारी हुआ निर्देश, सामान्य प्रशासन विभाग ने बुलाया भोपाल, ये है वजह

बता दें कि, संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने कलेक्टर्स को सम्मानित किया। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सुबह 11 बजे से आयोजित समारोह में बड़वानी, दमोह, धार, खंडवा, निवाड़ी व टीकमगढ़ के भी वर्तमान व तत्कालीन कलेक्टर सम्मानित हुए। गौरतलब है कि संपूर्णता अभियान प्रदेश के सभी आकांक्षी जिलों के लिए शुरू किया गया था। अभियान के तहत आकांक्षी जिलों के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप उत्कृष्ट कार्य करना था। इन 7 जिलों का कार्य उत्कृष्ट माना गया है। अभियान की शुरुआत 4 जुलाई 2024 को नीति आयोग की ओर से की गई थी। इसे 30 सितंबर 2024 तक चलाया गया था।