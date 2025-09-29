हमीदिया कॉलेज की बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, मरम्मत के लिए कई बार लिखे थे पत्र

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रधानमंत्री एक्सीलेंस हमीदिया कॉलेज के जर्जर भवन का हिस्सा सोमवार को गिर गया। हालांकि, हादसे के वक्त मौके पर कोई मौजूद नहीं था। मगर, प्रधानाचार्य अनिल सेवानी हादसे से 10 मिनट वहां से गुजरे थे।
दरअसल, पहले इस कॉलेज में आर्ट और कॉमर्स छात्रों की कक्षाएं संचालित होती थी। इसके बाद साइंस से जुड़े छात्रों के लिए कोर्स की शुरुआत की गई थी। इसके चलते बच्चों की कक्षाएं लगाने के लिए जगह कम पड़ रही थी। हादसे के कारण प्रभावित हिस्सों में कक्षाएं संचालित नहीं हो सकेंगी।
छात्र संगठनों के द्वारा लगातार कॉलेज प्रशासन से जर्जर भवन को ठीक कराने की मांग की जा रही है। मगर, मरमम्त कार्य नहीं किया गया। जिसके कारण आज क्षतिग्रस्त भवन आ गिर गया। इस पूरे मामले पर एनएसयूआई का कहना है कि कॉलेज के जर्जर भवन छात्रों के लिए खतरा बन चुके हैं। सरकार को तुरंत मरम्मत कार्य कराना चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग