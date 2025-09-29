हमीदिया कॉलेज की बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, मरम्मत के लिए कई बार लिखे थे पत्र

छात्र संगठनों के द्वारा लगातार कॉलेज प्रशासन से जर्जर भवन को ठीक कराने की मांग की जा रही है। मगर, मरमम्त कार्य नहीं किया गया। जिसके कारण आज क्षतिग्रस्त भवन आ गिर गया। इस पूरे मामले पर एनएसयूआई का कहना है कि कॉलेज के जर्जर भवन छात्रों के लिए खतरा बन चुके हैं। सरकार को तुरंत मरम्मत कार्य कराना चाहिए।