पत्रिका पड़ताल में बड़ा खुलासा, अस्पताल से इलाज कराने गए HAI- HARI इंफेक्टेड होकर घर लौट रहे मरीज

कैंसर, किडनी, थैलेसीमिया जैसी बीमारी से ग्रस्त मरीजों व आइसीयू में भर्ती मरीजों में यह संक्रमण चिकित्सकीय उपकरणों से हो सकते हैं। इंटरनेशनल नोसोकोमियल इंफेक्शन कंट्रोल कंसोर्टियम की 2023 की रिपोर्ट बताती है, भारत में आइसीयू में इन संक्रमण की दर 9.06 प्रति 1,000 दिन है। यानी आइसीयू में मरीज 1000 दिन रहे तो 9 दिन संक्रमण के कारण रहना पड़ा। यह दर अमरीका के 4.4 से दोगुनी से ज्यादा है। इससे इलाज का खर्च भी बढ़ रहा है। अन्य रिपोर्ट गंभीर बीमारी के मरीजों के मामले में यह आंकड़ा 16.5 दिन बताती हैं। इसे लेकर अस्पतालों व कई संस्थानों ने हालात जानने के प्रयास किए। पत्रिका ने की पड़ताल तब तैयार हुई ये रिपोर्ट...