पत्रिका पड़ताल में खुलासा, जान लेने वाली डोर बाजार में, लोगों की पसंद है प्रतिबंधित चाइनीज मांझा

एमपी के रहने वाले रघुवीर सिंह धाकड़ के बेटे साहिल धाकड़ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। बिलखते साहिल ने समाज और प्रशासन से अपील की है। कहा, एक ही निवेदन है… प्रशासन को पतंग की दुकानें ही बंद करा देनी चाहिए। लोग कहते हैं चाइनीज मांझा जानलेवा है, लेकिन सच तो यह है कि कच्चा धागा भी गले पर काल बनकर चलता है। त्योहार खुशियों के लिए होता है, किसी के शोक के लिए नहीं। मेरे सिर से पिता का साया उठ गया। जानता हूं कि यह दर्द क्या होता है। नहीं चाहता कि कोई और बेटा या परिवार इस तरह दर्द सहन करने को मजबूर हो।