‘सरकारी जमीन’ में रहने वाले लोगों को मिलेंगे ‘पट्टे’, सर्वे शुरु

राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में सर्वे कार्य 20 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। लिस्ट 14 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। आपत्ति और दावे का निराकरण के बाद 29 दिसंबर को अंतिम सूची संबंधित जिला कलेक्टर करेंगे। लिस्ट संबंधित जिला कार्यालय की वेबसाइट और विभागीय वेबसाइट www.mpurban.gov.in पर जारी की जाएगी। हर जिले से एक सर्वे दल का गठन किया जाएगा। जिसमें राजस्व अधिकारी प्रमुख होंगे और सर्वे के दौरान ई-केवाइसी आधारित समग्र आईडी अनिवार्य रहेगी।