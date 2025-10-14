Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

पुलिस वालों ने मिलकर बांट लिए डेढ़ करोड़ रुपए, सीएम के निर्देश पर ताबड़तोड़ FIR

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर सिवनी हवाला कांड के आरोपियों पर ताबड़तोड़ एफआईआर की गई हैं।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 14, 2025

dr mohan yadav

MP News: मध्यप्रदेश के सिवनी में हवाला मनी लूट मामले में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई की है। सीएम के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले को लेकर सीएम डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शेंगे नहीं

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि सिवनी हवाला कांड में जो भी दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है। कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। राज्य सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करने सतत रूप से कार्य कर रही हैं, इस दिशा में किसी का हस्तक्षेप सहन नहीं होगा।

पुलिस की हिरासत में ये आरोपी

इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 310(2) डकैती, 126 (2) गलत तरीके से रोकना, 140(3) अपहरण और 61(2) आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम, कॉन्सटेबल योगेंद्र, कॉन्सटेबल नीरज और कॉन्सटेबल जगदीश को हिरासत में ले लिया है। इनके अलावा जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनमें प्रधान आरक्षक माखन, प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला, आरक्षक रविंद्र उईके, आरक्षक चालक रितेश, गनमैन केदार और गनमैन सदाफल शामिल हैं।

Published on:

14 Oct 2025 02:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पुलिस वालों ने मिलकर बांट लिए डेढ़ करोड़ रुपए, सीएम के निर्देश पर ताबड़तोड़ FIR

