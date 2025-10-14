पुलिस वालों ने मिलकर बांट लिए डेढ़ करोड़ रुपए, सीएम के निर्देश पर ताबड़तोड़ FIR

MP News: मध्यप्रदेश के सिवनी में हवाला मनी लूट मामले में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई की है। सीएम के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले को लेकर सीएम डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।