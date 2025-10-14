सीपीआर देकर ‘भाजपा विधायक’ की जान बचाने वाले पुलिसकर्मी को मिला प्रमोशन

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के राऊ से भाजपा विधायक मधु वर्मा को हार्ट अटैक के दौरान सीपीआर देकर जान बचाने वाले विशेष सुरक्षा बल के सिपाही को अरुण सिंह भदौरिया को राज्य सरकार ने आउट आफ टर्न प्रमोशन देने का फैसला किया है।
दरअसल, 20 सितंबर 2024 को इंदौर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान विधायक मधु वर्मा अचानक बेहोश हो गए थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ड्यूटी पर तैनात सिपाही अरुण सिंह भदौरिया ने सीपीआर देना शुरु किया। जिसके बाद विधायक को सांस आने लगी। इस दौरान सिपाही ने विधायक के निजी सहायक को भी सीपीआर में मदद की गई। विधायक मधु वर्मा को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। यहां पर डॉक्टरों की टीम ने खतरे से बाहर होने की बात कही थी।
जब सीएम डॉ मोहन यादव 28 सितंबर 2024 को मधु वर्मा से उनका हाल लेने पहुंचे। तो एसएफ जवान की पीठ थपथपाते हुए सराहना की। साथ ही कहा था ऐसे सिपाही हमारे पुलिस परिवार का गौरव हैं। उसी दौरान सीएम ने सिपाही को 50 हजार रुपए नकद और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का ऐलान किया था। जिसके बाद मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई। अब सिपाही अरुण सिंह भदौरिया को हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट किया जाएगा। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है।
