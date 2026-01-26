बड़ी खबर: MP में अब विदेश से भी होगी ‘प्रॉपर्टी रजिस्ट्री’, गजट नोटिफिकेशन जारी

पंजीयन अधिकारियों के अनुसार साइबर पंजीयन कार्यालय में राज्य भर की संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीयन हो सकेगा। वर्चुअल माध्यम से विदेश में बैठे खरीदार भी अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री आसानी से करवा सकेंगे। सुविधा का लाभ संपदा-2.0 से लिया जा सकेगा। यहां केवल उन संपत्तियों की ही रजिस्ट्री होगी जो विवादित नहीं हैं। इसके लिए संपदा-2.0 को राजस्व, नगरीय विकास, लैंड रिकॉर्ड आदि के सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है। इससे रजिस्ट्री के पहले ऑनलाइन जांच हो सकेगी। यह प्रक्रिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हिस्सा है। अब बिना ऑफिस आए रजिस्ट्री कराने के लिए वीडियो केवायसी का उपयोग किया जा रहा है। (MP News)