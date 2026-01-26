26 जनवरी 2026,

सोमवार

भोपाल

बड़ी खबर: MP में अब विदेश से भी होगी ‘प्रॉपर्टी रजिस्ट्री’, गजट नोटिफिकेशन जारी

MP News: मध्यप्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव….सरकार ने पेपरलेस और फेसलेस साइबर पंजीयन व्यवस्था लागू की है, जिससे विदेश में बैठे लोग किसी भी जिले में रजिस्ट्री करा सकेंगे।

भोपाल

Akash Dewani

Jan 26, 2026

mp news Property Registration from Abroad Gazette Notification Issued

Property Registration from Abroad in mp (फोटो- Freepik)

MP News: रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए अब राजधानी स्थित पंजीयन मुख्यालय में प्रदेश का पहला साइबर पंजीयन कार्यालय शुरू किया जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद प्रदेश के किसी भी जिले की रजिस्ट्री (Property Registration) यहां हो सकेगी। खरीदार को संबंधित जिले में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। यहां रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और फेसलेस तरीके से की जाएगी। इसके तहत विदेश में बैठे व्यक्ति भी बिना पंजीयन कार्यालय आए आसानी से किसी भी जिले में रजिस्ट्री करा सकेंगे।

साथ किसी भी जिले में रहने वाले नागरिक अन्य किसी भी जिले में बिना वहां जाए रजिस्ट्री करा सकेंगे। सरकार ने शुक्रवार को सुविधा को शुरू करने यहां पदस्थ पंजीयकों को पूरे प्रदेश की रजिस्ट्री करने के अधिकार दिए हैं। कार्यालय का शुभारंभ करने की तैयारी शुरू हो गई है।

गजट नोटिफिकेशन जारी

वाणिज्यिक कर विभाग ने 23 जनवरी को इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन कराया है। इसके तहत मप्र रजिस्ट्रीकरण नियमों में नए नियम जोड़े हैं। सरकार साइबर पंजीयन कार्यालय में पदस्थ पंजीयन अधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता मप्र के सभी उप जिलों पर विस्तारित करती है। इससे यहां से सभी जिलों की रजिस्ट्री होने का रास्ता साफ हो गया है। इसके पहले 27 अक्टूबर को जारी नोटिफिकेशन से भोपाल में कार्यालय शुरू करने संबंधी नियम बनाया था।

यह होंगे लाभ…

पंजीयन अधिकारियों के अनुसार साइबर पंजीयन कार्यालय में राज्य भर की संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीयन हो सकेगा। वर्चुअल माध्यम से विदेश में बैठे खरीदार भी अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री आसानी से करवा सकेंगे। सुविधा का लाभ संपदा-2.0 से लिया जा सकेगा। यहां केवल उन संपत्तियों की ही रजिस्ट्री होगी जो विवादित नहीं हैं। इसके लिए संपदा-2.0 को राजस्व, नगरीय विकास, लैंड रिकॉर्ड आदि के सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है। इससे रजिस्ट्री के पहले ऑनलाइन जांच हो सकेगी। यह प्रक्रिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हिस्सा है। अब बिना ऑफिस आए रजिस्ट्री कराने के लिए वीडियो केवायसी का उपयोग किया जा रहा है। (MP News)

खबर शेयर करें:

