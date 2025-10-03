स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध तेज: 6 अक्टूबर को होगा बड़ा प्रदर्शन, 200 यूनिट फ्री बिजली की मांग

सरकार से बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन करने की प्लानिंग रद्द करने की मांग की गई है। स्मार्ट मीटर, बिजली संशोधन विधेयक 2022 को भी रद्द करने की मांग हुई। बिजली बिल की हार्ड कॉपी दी जाए और पुराने मीटरों को लगाया जाए। साथ ही जिन बिजली विभाग के उपभोक्ताओं पर एफआईआर की गई थी। उनके केस निरस्त किए जाएं। इसके अलावा स्मार्ट मीटर और डिजिटल मीटरों के बढ़ाए बिलों को रद्द किया जाए। सस्ती बिजली दी जाए और बिल न भर सकने में असमर्थ व्यक्ति का बिजली कनेक्शन काटा जाए। वहीं, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए।