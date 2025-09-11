PWD मंत्री ने 90 डिग्री वाले ब्रिज को बताया सही, हाईकोर्ट ने कहा- ठेकेदारों को फिर मेडल मिलना चाहिए?

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि 90 डिग्री का कोई मुद्दा नहीं था। इस तरह के पुल और चौराहे देश और प्रदेश में बहुत सारे बने हुए हैं। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि सेफ्टी मेजर्स का पालन हुआ है या नहीं और इस मामले में पालन किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि जहां पुराने शहर और पुरानी बसाहट होती है। वहां जब पुल और सड़कों का निर्माण करना होता है। तो जगह की कमी के कारण 90 डिग्री पर जाना पड़ता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं।