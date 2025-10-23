एमपी के पांच अस्पतालों में 810 पदों पर होगी भर्ती: मोहन कैबिनेट में मिली मंजूरी, इन फैसलों पर भी लगी मुहर

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी- 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब ये तय हुआ है कि निर्वर्तन (जमीन ऑक्सन में देने की प्रक्रिया) में ऑक्सन होने वाली जमीन पर पूरी राशि से विकास किया जाएगा। अभी तक कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर 100 प्रतिशत ऑक्सन होता था। जैसे जिस शहर की जमीन री-डेंसिफिकेशन में निर्वर्तन होगी, उससे विकास कार्य तेज होंगे। अब री-डेंसिफिकेशन में दी गई जमीन के बदले 100 प्रतिशत के आधार पर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। अभी तक ऐसी जमीन पर 60 प्रतिशत राशि से काम होता था और अब 100 प्रतिशत राशि से कार्य होंगे।