Route Diversion: आज इन रास्तों पर जाने से बचें, बदले रहेंगे कई रूट

MP News: शहर में बुधवार को डोल ग्यारस के उपलक्ष्य में जुलूस निकाला जाएगा। इस दौरान यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए दोपहर एक बजे से आवश्यकतानुसार यातायात मार्ग(Route Diversion) बदला रहेगा।

Avantika Pandey

Sep 03, 2025

MP News: भोपाल शहर में बुधवार को डोल ग्यारस के उपलक्ष्य में जुलूस निकाला जाएगा। इस दौरान यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए दोपहर एक बजे से आवश्यकतानुसार यातायात मार्ग(Route Diversion) बदला रहेगा। जुलूस चौक बाजार से शुरू होकर लखेरापुरा, भवानी मंदिर पीरगेट, सेफिया कॉलेज रोड, इमामबाड़ा चौकी, जनकपुरी पानी की टंकी, जुमेराती गेट, सराफा चौक, इब्राहिमपुरा, बुधवारा, तलैया काली मंदिर होकर खटलापुरा मंदिर के पास समाप्त होगा।

ऐसे बदला रहेगा मार्ग(Route Diversion)

जुलूस पीरगेट पहुंचने पर रायल मार्केट चौराहे से पीरगेट की ओर जाने वाले वाहन पीरगेट की ओर आवागमन कर सकेंगे। यह रायेंल मार्केट से तीन मोहरा, भोपाल टॉकीज, नादरा बस स्टैंड, भारत टॉकीज होकर आवागमन करेंगे। भोपाल टॉकीज चौराहे से इमामबाड़ा की ओर आने वाले वाहन परिवर्तित मार्ग से आ जा सकेंगे। जुलूस इमामबाडा चौकी पहुंचने पर नादरा बस स्टैंड से घोड़ा नक्कास छोटे भैया चौराहे की ओर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बदला रहेगा। चौक बाजार से लोहा बाजार जुमेराती गेट की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहन परिवर्तित रहेंगे।

न्यू मार्केट से शहर की ओर जा सकेंगे

भारत टॉकीज से लिली टॉकीज होकर पुलिस कंट्रोल रूम तिराहा तक समस्त वाहनों का आना-जाना पूर्णतः परिवर्तित रहेगा। भारत टॉकीज से पुलिस कंट्रोल रूम तिराहा की ओर आने वाले समस्त वाहन भारत टॉकीज चौराहा, पुल बोगदा, प्रभात चौराहा, सुभाषनगर ओवर ब्रिज होकर, एमपी नगर एवं न्यू मार्केट होकर नए शहर की ओर जा सकेंगे। रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले वाहन पुलिस कंट्रोल रूम से भारत टॉकीज की ओर न जाकर पुलिस कंट्रोल रूम, जेल मुख्यालय, कोर्ट चौराहा, मैदा मिल, सुभाष नगर ओवर ब्रिज, प्रभात चौराहा होकर जा सकेंगे।

Published on:

03 Sept 2025 09:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Route Diversion: आज इन रास्तों पर जाने से बचें, बदले रहेंगे कई रूट

