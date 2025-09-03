Route Diversion: आज इन रास्तों पर जाने से बचें, बदले रहेंगे कई रूट

जुलूस पीरगेट पहुंचने पर रायल मार्केट चौराहे से पीरगेट की ओर जाने वाले वाहन पीरगेट की ओर आवागमन कर सकेंगे। यह रायेंल मार्केट से तीन मोहरा, भोपाल टॉकीज, नादरा बस स्टैंड, भारत टॉकीज होकर आवागमन करेंगे। भोपाल टॉकीज चौराहे से इमामबाड़ा की ओर आने वाले वाहन परिवर्तित मार्ग से आ जा सकेंगे। जुलूस इमामबाडा चौकी पहुंचने पर नादरा बस स्टैंड से घोड़ा नक्कास छोटे भैया चौराहे की ओर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बदला रहेगा। चौक बाजार से लोहा बाजार जुमेराती गेट की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहन परिवर्तित रहेंगे।