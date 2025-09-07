कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के समर्थन में उतरीं साध्वी प्रज्ञा, बोलीं- ‘सनातन में लिव-इन स्वीकार्य नहीं…’

दरअसल, बीते दिनों पहले अनिरुद्धाचार्य ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक बयान दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल कीं, अब 25 साल की लड़की चार जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत और 25 साल की होकर जब आतीं हैं तो वह पूरी जवान होकर आती हैं। जब जवान होकर आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं न कहीं तो फिसल जाएगी या जाएगी जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई परंतु किसी और के साथ वो रह चुकी थी। उसके साथ चक्कर था वो ड्रम वाला केस अभी ज्यादा पुराना हुआ नहीं।