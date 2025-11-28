Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में ‘CM’ समेत ‘मंत्री-विधायकों’ का वेतन बढ़ेगा, प्रस्ताव तैयार

MP News: मध्यप्रदेश में जल्द ही सीएम समेत मंत्री-विधायकों का वेतन बढ़ सकता है। समिति के द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 28, 2025

mp news

1 दिसंबर से शुरु हो रहे शीतकालीन सत्र में वेतन-भत्तों का विधेयक लाया जा सकता है। फोटो- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश में सीएम-मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, राज्य मंत्री के वेतन में जल्द बढ़ोत्तरी की जाएगी। गुरुवार को संसदीय कार्य विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जिसे सीएम के पास सहमति के लिए भेजा जाएगा। प्रस्ताव पास होता है तो प्रदेश के विधायक और मंत्रियों के वेतन में नौ साल बाद बढ़ोत्तरी होगी।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आएगा विधेयक

बता दें कि, मध्यप्रदेश में 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरु हो रहे हैं। इसी दौरान वेतन-भत्तों में बढ़ोत्तरी से संबंधित विधेयक को शीतकालीन सत्र में लाया जाए। साल 2025 में ही बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत अन्य विधायकों ने वेतन और भत्तों में बढ़ोत्तरी की मांग की थी। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आसंदी से कहा कि यदि सरकार वेतन भत्ते बढ़ाने पर विचार करने के लिए समिति का गठन करें, तो विधानसभा सिफारिश भेज सकती है।

सीएम की सहमति पर गठित हुई थी समिति

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सहमति के बाद 27 अक्टूबर को तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जिसमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, अजय विश्नोई, सचिन यादव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इसके लिए संसदीय कार्य विभाग के अपर सचिव अनुपम राजन को सदस्य सचिव बनाया गया था।

वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार

'समिति के द्वारा वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जिसे राज्य शासन को भेजा दिया है। इसमें पूर्व विधायकों की पेंशन राशि में वृद्धि का प्रस्ताव शामिल है। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के वेतन-भत्ते में बढ़ोत्तरी के लिए नए सिरे से कमेटी के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है।

कितनी हो जाएगी विधायकों की सैलरी

जानकारी के मुताबिक, विधायकों की सैलरी में करीब 54 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो विधायकों का वेतन बढ़कर 1 लाख 70 हजार रुपए हो जाएगा। वहीं, पूर्व विधायकों की पेंशन में करीब 65-66 फीसदी इजाफा हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 04:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में ‘CM’ समेत ‘मंत्री-विधायकों’ का वेतन बढ़ेगा, प्रस्ताव तैयार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

3 दिसंबर को ‘छुट्टी’ घोषित, बंद रहेंगे ऑफिस, स्कूल-बैंक, आदेश जारी

(Photo Source- Patrika)
भोपाल

सबसे महंगी रहीं पूजा…अनुष्का शर्मा को भी मिले 45 लाख, WPL 2026 Auction में एमपी की ‘5 बेटियों का जलवा’

mp ipl players
Patrika Special News

एमपी के इस शहर पर विश्व बैंक मेहरबान, 237 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए की फंडिंग

Chhindwara Sewerage Project Completed with World Bank Funding
भोपाल

1984 गैस त्रासदी में सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार करने वाले शख्स का सुसाइड नोट, दर्दनाक खुलासा

Fraud Horrific face of digital arrest
भोपाल

एमपी के विधायकों, मॉडल-साध्वी की करतूत, रेप पीड़िता की उजागर कर दी पहचान

MLAs, Models, and Sadhvi Reveal the Identity of the Gauharganj Rape Victim
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.