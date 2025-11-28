एमपी में ‘CM’ समेत ‘मंत्री-विधायकों’ का वेतन बढ़ेगा, प्रस्ताव तैयार

बता दें कि, मध्यप्रदेश में 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरु हो रहे हैं। इसी दौरान वेतन-भत्तों में बढ़ोत्तरी से संबंधित विधेयक को शीतकालीन सत्र में लाया जाए। साल 2025 में ही बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत अन्य विधायकों ने वेतन और भत्तों में बढ़ोत्तरी की मांग की थी। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आसंदी से कहा कि यदि सरकार वेतन भत्ते बढ़ाने पर विचार करने के लिए समिति का गठन करें, तो विधानसभा सिफारिश भेज सकती है।