‘जिसे शहर में कोई नहीं जानता…कांग्रेस ने उसे जिलाध्यक्ष बनाया’, पीसीसी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे कांग्रेसी

युवक कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष मशहूद शेरु अहमद ने बातचीत में बताया कि ये जो शहर अध्यक्ष बने हैं इकबाल। इनका परिवार बिहार का रहने वाला है। हम लोग पुश्तैनी कांग्रेसी हैं। उनकी एक भी धरने प्रदर्शन की फोटो दिखा दी जाए। मैं 25 साल से कांग्रेस के लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे ऊपर 22-22 मुकदमे लगे हैं। मैं जेल भी गया हूं। मैंने लाठियां डंडे खाएं। राहुल जी ने कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष बनाने को कहा था।