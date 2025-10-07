Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में बोरे में लाश के टुकड़े मिलने से सनसनी, महिला की बताई जा रही लाश..

mp news: भोपाल के कोलार इलाके में पुलिस हाउसिंग सोसायटी के खाली प्लॉट में भरे पानी में लाश के टुकड़े कर पानी में फेंका...।

2 min read

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Oct 07, 2025

bhopal

Sensation due to found pieces of corpse in sack

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बोरे में लाश के टुकड़े मिले। घटना कोलार इलाके की है जहां पुलिस हाऊसिंग सोसायटी के एक खाली पड़े प्लाट में भरे पानी में एक पैर तैरता हुआ नजर आया। पैर को सबसे पहले बच्चों ने देखा था जिसके बाद उन्होंने परिजन को इसके बारे में बताया और सूचना पुलिस तक पहुंची। पुलिस मौके पर पहुंची तो जिसे एक बोरी में महिला के कपड़े, मांस के टुकड़े और हड्डियां मिली हैं। इस आधार पर आशंका जताई जा रही है कि लाश किसी महिला की है।

लाश के टुकड़े मिलने से सनसनी

कोलार थाना क्षेत्र के डी-मार्ट के सामने स्थित पुलिस हाऊसिंग सोसायटी, साउथ एक्सटेंशन में खाली प्लॉट में भरे पानी में मानव अंग मिलने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहंची। करीब 5 हजार वर्गफीट के खाली प्लॉट के चारों ओर तीन से चार फीट ऊंची बाऊंड्रीवॉल बनी हुई है, इस कारण प्लॉट में बारिश का पानी तीन फीट तक भरा हुआ था। पुलिस ने घटना स्थल से मानव अंगर पैर व जांघ बरामद किया है। इसके बाद मोटर चलाकर प्लॉट का पानी खाली कराया गया। इस दौरान पुलिस को वहां से एक प्लास्टिक की थैली में महिला के कपड़े और मांस के टुकड़े और हड्डी मिली है।

महिला की लाश होने की आशंका

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संभवत: घटना स्थल से मिले अंग किसी महिला के हैं, चूंकि वहां से महिला के कपड़े भी मिले हैं। शव कई दिन पुराना है। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो पाएगा कि मानव अंग महिला के हैं अथवा पुरुष के हैं। पुलिस टीम आसपास के क्षेत्र में अन्य अंगों जैसे, हाथ, सिर, धड़ और पैर की तलाश कर रही है। पुलिस कोलार और आसपास के इलाकों से पिछले दिनों लापता हुए लोगों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज खंगाल रही है।

Updated on:

07 Oct 2025 10:19 pm

Published on:

07 Oct 2025 10:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बोरे में लाश के टुकड़े मिलने से सनसनी, महिला की बताई जा रही लाश..

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

