एमपी में बोरे में लाश के टुकड़े मिलने से सनसनी, महिला की बताई जा रही लाश..

कोलार थाना क्षेत्र के डी-मार्ट के सामने स्थित पुलिस हाऊसिंग सोसायटी, साउथ एक्सटेंशन में खाली प्लॉट में भरे पानी में मानव अंग मिलने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहंची। करीब 5 हजार वर्गफीट के खाली प्लॉट के चारों ओर तीन से चार फीट ऊंची बाऊंड्रीवॉल बनी हुई है, इस कारण प्लॉट में बारिश का पानी तीन फीट तक भरा हुआ था। पुलिस ने घटना स्थल से मानव अंगर पैर व जांघ बरामद किया है। इसके बाद मोटर चलाकर प्लॉट का पानी खाली कराया गया। इस दौरान पुलिस को वहां से एक प्लास्टिक की थैली में महिला के कपड़े और मांस के टुकड़े और हड्डी मिली है।