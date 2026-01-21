शिवराज सिंह चौहान बने दादा, घर आई ‘लाड़ली लक्ष्मी’

दादा बनने की खुशी खुद शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि आज उनके घर लाडली लक्ष्मी आई है। उनके पुत्र कार्तिकेय पिता बने हैं और अमानत मां बनी हैं। परिवार में यह खुशी का पल सभी के लिए बेहद खास है। शिवराज सिंह चौहान ने भावुक होते हुए बताया कि कोकिला जी अब दादी बन गई हैं, जबकि वे स्वयं दादा बने हैं। वहीं अनुपम जी नाना, रुचिता जी नानी और आर्यन मामा बने हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2025 में परिवार में दो बेटियों अमानत और ऋद्धि का आगमन हुआ था, और अब वर्ष 2026 की शुरुआत में बेटी इला के जन्म से परिवार की खुशियां और बढ़ गई हैं। उन्होंने नवजात का स्वागत करते हुए लिखा, “स्वागतम लक्ष्मी”। उनके परिवार में बेटी के जन्म को लेकर खुशी और उत्साह का माहौल है, वहीं शुभचिंतकों और समर्थकों की ओर से बधाइयां देने का सिलसिला भी जारी है।