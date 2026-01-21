शिवराज सिंह चौहान बने दादा, घर आई ‘लाड़ली लक्ष्मी’

Shivraj Singh Chouhan became a grandfather
mp news: केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दादा बन गए हैं। शिवराज सिंह चौहान के परिवार में एक बार फिर खुशियां आई हैं और एक नन्ही बेटी परिवार के सदस्य के रूप में शामिल हुई है। घर में नन्ही लाडली लक्ष्मी का जन्म होने की खुशी खुद शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है। इसके साथ ही एक वीडियो भी शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें डॉक्टर्स पहली बार बेबी गर्ल को परिवार से मिलाने के लिए लाते दिख रहे हैं। इस भावुक कर देने वाले वीडियो में शिवराज सिंह चौहान, पत्नी साधना सिंह, बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की खुशी को साफ देखा जा सकता है।
देखें वीडियो-
दिल्ली एम्स में जब शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बहू अमानत ने बेटी को जन्म दिया तब शिवराज सिंह चौहान सहित पूरा परिवार मौजूद था। जब डॉक्टर्स पहली बार बच्ची को परिवार से मिलाने के लिए ला रहे थे तब शिवराज सिंह चौहान ने गायत्री मंत्रोच्चार के साथ लाड़ली लक्ष्मी का स्वागत किया। बेबी गर्ल को देखकर दादी बनीं साधना सिंह खुशी से झूम उठीं और ये कहती रहीं की लाड़ली आई है। पिता बने कार्तिकेय ने पहली बार बिटिया को गोदी में लिया और उसका नाम इला रखा।
दादा बनने की खुशी खुद शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि आज उनके घर लाडली लक्ष्मी आई है। उनके पुत्र कार्तिकेय पिता बने हैं और अमानत मां बनी हैं। परिवार में यह खुशी का पल सभी के लिए बेहद खास है। शिवराज सिंह चौहान ने भावुक होते हुए बताया कि कोकिला जी अब दादी बन गई हैं, जबकि वे स्वयं दादा बने हैं। वहीं अनुपम जी नाना, रुचिता जी नानी और आर्यन मामा बने हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2025 में परिवार में दो बेटियों अमानत और ऋद्धि का आगमन हुआ था, और अब वर्ष 2026 की शुरुआत में बेटी इला के जन्म से परिवार की खुशियां और बढ़ गई हैं। उन्होंने नवजात का स्वागत करते हुए लिखा, “स्वागतम लक्ष्मी”। उनके परिवार में बेटी के जन्म को लेकर खुशी और उत्साह का माहौल है, वहीं शुभचिंतकों और समर्थकों की ओर से बधाइयां देने का सिलसिला भी जारी है।
