खंडवा

एमपी में टू-लेन से फोर-लेन होगी ये रोड, केन्द्र सरकार से मिली मंजूरी

MP News: टू-लेन रोड को फोर-लेन करने में खर्च होंगे 96 करोड़ रुपये, डेढ़ साल के अंदर प्रोजेक्ट को पूरा करने की शर्त।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Shailendra Sharma

Jan 10, 2026

HIGHWAY

khandwa to chhaigaonmakhan road four lane project approved (DEMO PIC)

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा से छैगांवमाखन के बीच का 10 किमी का रास्ता जल्द ही टू-लेन से फोर-लेन होगा। फोर-लेन रोड बनने के कारण यहां वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी साथ ही हादसों पर भी लगाम लगने की संभावना है। बता दें कि इंदौर हाईवे पर जाने वाले खंडवा के लोगों को खंडवा से छैगांवमाखन के बीच टू-लेन रोड पर ही सफर करना पड़ता था लेकिन अब NHAI और पीडब्यूडी ने इस 10 किमी. के हिस्से को टू-लेन से फोर-लेन करने के प्रोजेक्ट का टेंडर जारी कर दिया है।

96 करोड़ की लागत से फोर-लेन बनेगी रोड

खंडवा के इंदौर नाका से लेकर छैगांवमाखन के बाहर से निकल रहे इंदौर-एदलाबाद नेशनल हाईवे तक कुल 10.475 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क के हिस्से को 4 लेन करने के लिए एक साल पहले से प्लानिंग चल रही थी। बीते दिनों इसका प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया था और केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरु कर दी है। 23 फरवरी तक टेंडर जमा होंगे। 96 करोड़ रुपए की लागत से टेंडर लगाए गए हैं और प्रोजेक्ट को पूरा करने की शर्त डेढ़ साल रखी गई है।

आसान होगा सफर

खंडवा से छैगांवमाखन तक के इस 2 लेन रोड के फोर-लेन होने से यहां से होकर गुजरने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। क्योंकि इंदौर फोर-लेन से आने वाले वाहन काफी रफ्तार से आते हैं और छैगांवमाखन के बाद खंडवा की तरफ भी उसी रफ्तार से निकलते हैं। लेकिन रास्ता टू-लेन होने के कारण हादसों का डर बना रहता है। रास्ते में कई स्पॉट भी ऐसे हैं जहां अक्सर हादसे होते रहते हैं। हालांकि जो 2 लेन रोड वर्तमान में है उसी पर फोर-लेन सड़क बनने से रोड के ब्लैक स्पॉट तो खत्म नहीं होंगे लेकिन उम्मीद है कि रोड चौड़ी होने के कारण हादसों में कमी आएगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Jan 2026 05:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / एमपी में टू-लेन से फोर-लेन होगी ये रोड, केन्द्र सरकार से मिली मंजूरी

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

जब भी सोता हूं, सपने में दिखने लगती हैं वो तीन औरतें…

khandwa
खंडवा

बचपन में ही बुढ़ा रहे एमपी के एक दर्जन गांवों के बच्चे, कमजोर हो गई हड्डियां, दुखने लगे घुटने

Children in a dozen villages of MP are aging prematurely due to fluoride-contaminated water
खंडवा

एमपी में पत्नी के सम्मान के लिए पति ने अपने पिता की ली जान

khandwa
खंडवा

बड़ी खबर: नर्मदा में अचानक बढ़ गया पानी, नदी में फंसे मजदूर, सामने आया कारण

खंडवा

एमपी में ‘140 करोड़’ रुपए में बन रहा ‘1275 मीटर’ लंबा सिक्स-लेन ब्रिज, जल्द होगा शुरु

six-lane-bridge
खंडवा
