एमपी में टू-लेन से फोर-लेन होगी ये रोड, केन्द्र सरकार से मिली मंजूरी

khandwa to chhaigaonmakhan road four lane project approved (DEMO PIC)
MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा से छैगांवमाखन के बीच का 10 किमी का रास्ता जल्द ही टू-लेन से फोर-लेन होगा। फोर-लेन रोड बनने के कारण यहां वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी साथ ही हादसों पर भी लगाम लगने की संभावना है। बता दें कि इंदौर हाईवे पर जाने वाले खंडवा के लोगों को खंडवा से छैगांवमाखन के बीच टू-लेन रोड पर ही सफर करना पड़ता था लेकिन अब NHAI और पीडब्यूडी ने इस 10 किमी. के हिस्से को टू-लेन से फोर-लेन करने के प्रोजेक्ट का टेंडर जारी कर दिया है।
खंडवा के इंदौर नाका से लेकर छैगांवमाखन के बाहर से निकल रहे इंदौर-एदलाबाद नेशनल हाईवे तक कुल 10.475 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क के हिस्से को 4 लेन करने के लिए एक साल पहले से प्लानिंग चल रही थी। बीते दिनों इसका प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया था और केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरु कर दी है। 23 फरवरी तक टेंडर जमा होंगे। 96 करोड़ रुपए की लागत से टेंडर लगाए गए हैं और प्रोजेक्ट को पूरा करने की शर्त डेढ़ साल रखी गई है।
खंडवा से छैगांवमाखन तक के इस 2 लेन रोड के फोर-लेन होने से यहां से होकर गुजरने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। क्योंकि इंदौर फोर-लेन से आने वाले वाहन काफी रफ्तार से आते हैं और छैगांवमाखन के बाद खंडवा की तरफ भी उसी रफ्तार से निकलते हैं। लेकिन रास्ता टू-लेन होने के कारण हादसों का डर बना रहता है। रास्ते में कई स्पॉट भी ऐसे हैं जहां अक्सर हादसे होते रहते हैं। हालांकि जो 2 लेन रोड वर्तमान में है उसी पर फोर-लेन सड़क बनने से रोड के ब्लैक स्पॉट तो खत्म नहीं होंगे लेकिन उम्मीद है कि रोड चौड़ी होने के कारण हादसों में कमी आएगी।
