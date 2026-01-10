एमपी में टू-लेन से फोर-लेन होगी ये रोड, केन्द्र सरकार से मिली मंजूरी

खंडवा से छैगांवमाखन तक के इस 2 लेन रोड के फोर-लेन होने से यहां से होकर गुजरने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। क्योंकि इंदौर फोर-लेन से आने वाले वाहन काफी रफ्तार से आते हैं और छैगांवमाखन के बाद खंडवा की तरफ भी उसी रफ्तार से निकलते हैं। लेकिन रास्ता टू-लेन होने के कारण हादसों का डर बना रहता है। रास्ते में कई स्पॉट भी ऐसे हैं जहां अक्सर हादसे होते रहते हैं। हालांकि जो 2 लेन रोड वर्तमान में है उसी पर फोर-लेन सड़क बनने से रोड के ब्लैक स्पॉट तो खत्म नहीं होंगे लेकिन उम्मीद है कि रोड चौड़ी होने के कारण हादसों में कमी आएगी।