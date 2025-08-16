केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लालकृष्ण आडवानी से की मुलाकात, सियासी अटकलें तेज…

MP News: देशभर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रंगारग कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो वहीं, दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। इसकी फोटो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा की। जिसके बाद से सियासी अटकलों का दौर शुरु हो गया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकृष्ण आडवानी से मुलाकात करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखा कि आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और उनका आशीर्वाद लिया।प्रतिभा दीदी जिस समर्पण भाव से उनकी सेवा करती हैं, वह अतुल्य है। हालांकि, शिवराज सिंह चौहान ने ज्यादा तो नहीं लिखा। मगर, तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिष्य और गुरु की यह जोड़ी है, करीब एक साल बाद एक बार फिर साथ में दिखी है। जब शिवराज सिंह केंद्रीय मंत्री बने थे। उसके बाद तब उन्होंने 10 जून 2024 को लालकृष्ण आडवानी से मुलाकात की थी।
सोशल मीडिया पर राहुल रिझवानी ने मुलाकात वाली फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा कि "भाजपा के आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को अग्रिम बधाई।" हालांकि, इस मुलाकात को राजनीतिक विश्लेषक सामान्य नहीं मान रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अपने राजनीतिक गुरु से मिलना संयोग नहीं है। मुलकात में संगठन स्तर पर बदलाव और आने वाले भविष्य पर संभवत: चर्चाएं हुईं हों। हालांकि, इस मुलाकात को सियासी गलियारों में सामान्य नहीं देखा जा रहा है।