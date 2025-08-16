केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लालकृष्ण आडवानी से की मुलाकात, सियासी अटकलें तेज…

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकृष्ण आडवानी से मुलाकात करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखा कि आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और उनका आशीर्वाद लिया।प्रतिभा दीदी जिस समर्पण भाव से उनकी सेवा करती हैं, वह अतुल्य है। हालांकि, शिवराज सिंह चौहान ने ज्यादा तो नहीं लिखा। मगर, तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिष्य और गुरु की यह जोड़ी है, करीब एक साल बाद एक बार फिर साथ में दिखी है। जब शिवराज सिंह केंद्रीय मंत्री बने थे। उसके बाद तब उन्होंने 10 जून 2024 को लालकृष्ण आडवानी से मुलाकात की थी।