एमपी में ‘पेपरलेस’ होंगे स्टाम्प: अब ‘ई-स्टाम्प’ से होंगे पूरे काम, ट्रैक करने में होगी आसानी

दरअसल, 10 साल पहले राज्य सरकार की ओर से 2015 में 100 रुपए से अधिक कीमत वाले स्टाम्प पेपर की छपाई रोक दी गई थी। अब सौ रुपए वाले स्टाम्प डिजिटली चलन में हैं। पंजीयन और मुद्रांक विभाग को भेजे गए प्रस्ताव को जैसे ही मंजूरी मिलेगी। उसके बाद पेपर वाले स्टाम्प पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। स्टाम्प पेपर की प्रिटिंग में करीब सालाना 30 से 35 करोड़ रुपए का खर्च आता है।