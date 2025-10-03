मिला एक और मौका… एमपी के इन नर्सिंग कॉलेजों को मिल सकेगी मान्यता

MP News: नर्सिंग कॉलेज(Nursing College) फर्जीवाड़े के चलते मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल मापदंडों का पूरा ध्यान रखकर ही मान्यता जारी कर रही है। यही कारण है कि 21 में से केवल आठ शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को ही मान्यता मिल पाई है। यह कॉलेज पहले चरण की काउंसलिंग में शामिल हो गए है। लेकिन इस महीने के अंत तक प्रतिभागियों को अन्य सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने का भी मौका मिल सकता है। काउंसिल की मान्यता की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। पहले चरण की काउंसलिंग 18 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी। इसके एक सप्ताह के अंदर दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होगी। तब तक जो कॉलेज मापदंडों के अनुसार व्यवस्थाएं कर लेंगे उन्हें मान्यता देकर काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा।