मिला एक और मौका… एमपी के इन नर्सिंग कॉलेजों को मिल सकेगी मान्यता

MP News: नर्सिंग कॉलेज(Nursing College) फर्जीवाड़े के चलते मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल मापदंडों का पूरा ध्यान रखकर ही मान्यता जारी कर रही है। यही कारण है कि 21 में से केवल आठ शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को ही मान्यता मिल पाई है।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 03, 2025

MP Nursing College

MP Nursing College (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: नर्सिंग कॉलेज(Nursing College) फर्जीवाड़े के चलते मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल मापदंडों का पूरा ध्यान रखकर ही मान्यता जारी कर रही है। यही कारण है कि 21 में से केवल आठ शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को ही मान्यता मिल पाई है। यह कॉलेज पहले चरण की काउंसलिंग में शामिल हो गए है। लेकिन इस महीने के अंत तक प्रतिभागियों को अन्य सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने का भी मौका मिल सकता है। काउंसिल की मान्यता की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। पहले चरण की काउंसलिंग 18 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी। इसके एक सप्ताह के अंदर दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होगी। तब तक जो कॉलेज मापदंडों के अनुसार व्यवस्थाएं कर लेंगे उन्हें मान्यता देकर काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा।

कमियां दूर हुईं तो मिलेगी मान्यता

उल्लेखनीय है कि नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद दो बार सीबीआइ जांच हुई इसमें सुटेबल, अनसूटेबल और कमियों वाले कॉलेजों को चिन्हित किया गया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट द्वारा गठित समिति ने भी सभी कॉलेजों की फिर से जांच कर उन्हें चिह्नित किया। उसी के आधार पर मापदंड पूरे करने वाले कॉलेजों को हाल ही में नर्सिंग काउंसिल ने मान्यता जारी की है। काउंसिल ने सभी कॉलेजों को कमियां बता मापदंड के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यदि वे कमियां पूरी कर लेते हैं तो उन्हें मान्यता जारी कर दूसरे चरण की काउंसिलिंग में शामिल करने की अनुमति देगी।

4 सरकारी, 24 निजी कॉलेजों को मान्यता

काउंसिल द्वारा मान्यता की पहली लिस्ट जारी करने के अगले दिन चार शासकीय और 24 निजी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई है। इन्हें काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया है। इससे नर्सिंग की 1431 सीटें बढ़ गई हैं। यह सिलसिला दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होने तक जारी रहेगा।

दूसरे चरण की काउंसलिंग तक जो शासकीय और निजी नर्सिंग कॉलेज कमियां पूरी कर मापदंडों पर खरे उतरेंगे उन्हें मान्यता दी जाएगी। अभी यह प्रक्रिया जारी रहेगी।- मनोज सरियाम, अध्यक्ष मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल

अगले 24 घंटे के अंदर ‘अतिभारी बारिश’, 17 जिलों में तांडव मचाएगी बारिश
भोपाल

03 Oct 2025 09:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मिला एक और मौका… एमपी के इन नर्सिंग कॉलेजों को मिल सकेगी मान्यता

