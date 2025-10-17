‘सोयाबीन की बात करने आए थे और बोरा गेहूं का ले आए…’ पटवारी के प्रदर्शन पर शिवराज का पलटवार

केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया गया कि भोपाल में आपके घर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोरा लेकर आ गए थे, उस बोरे में क्या था? इस पर शिवराज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं तो हर एक का स्वागत करता हूं। वो आए तो मैंने कहा अंदर बुलाओ, बाहर क्यों? लोकतंत्र है मामा सबसे मिलेगा। मैं पंजाब में मिलकर आ गया तो मध्य प्रदेश में मुझे क्या दिक्कत है? अब वो अकेले आए तो मैं बाहर गया ढूंढने के लिए कि किसान कहां हैं। किसानों को भी बुला लो घर में अंदर बिठा लो। मैं खुद बाहर से लेने गया कि आओ भाई आओ। बैठो और बात करो, उसमें क्या दिक्कत है।