धर्मेंद्र

भोपाल

एमपी में नर्मदा परिक्रमा करने पर मिलेगा प्रमाण-पत्र, सरकार को मिलेगी जानकारी

MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए नई व्यवस्था शुरु कर दी है।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 11, 2025

narmada-parikrama

फोटो सोर्स- MP Tourism

MP News: मध्यप्रदेश सरकार अब नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की पूरी जानकारी लेगी। इसके लिए शासन की ओर से नर्मदा नदी और नर्मदा परिक्रमा मार्ग से जुड़े जिलों की ग्राम पंचायतों को आदेश दिए हैं कि वह परिक्रमा करने वालों को प्रमाण पत्र जारी करें। जिससे सरकार को हर साल कितने लोग नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। इसकी जानकारी प्राप्त हो।

सरकार ने पंचायतों को दिए निर्देश

सरकार की तरफ से पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि वह परिक्रमावासियों की समस्याओं का समाधान करने में मदद करें। साथ ही पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने जनपद पंचायतों से 31 अक्टूबर तक जारी किए गए प्रमाण पत्रों की जानकारी तलब की है।

कैसे मिलेगा प्रमाण-पत्र

नर्मदा परिक्रमावासियों को अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन देना होगा। जिसमें दो फोटो और एक पहचान पत्र लगाना होगा। आवेदन मिलने पर ग्राम पंचायत तय किए गए फॉर्मेट में प्रमाण पत्र जारी करेगी। जिसमें ग्राम पंचायत को परिक्रमावासियों के लिए एक रजिस्टर बनाना होगा। इसी प्रमाण पत्र को दिखाकर परिक्रमावासी किसी भी गांव में आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। स्थानीय पुलिस और प्रशासन इस प्रमाण पत्र को पहचान के रूप में मानेंगे। सभी पंचायतें आने वाले भविष्य में इसी आधार पर काम करेंगी।

आपको बता दें कि, हर साल कई श्रद्धालु अमरकंटक से लेकर अरब सागर और फिर अमरकंटक तक नर्मदा नदी तक परिक्रमा करते हैं। प्रमाण पत्र होने से ग्रामीण इलाकों में परिक्रमा करते समय पहचान दिखाने में आसानी होगी।

Published on:

11 Nov 2025 03:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में नर्मदा परिक्रमा करने पर मिलेगा प्रमाण-पत्र, सरकार को मिलेगी जानकारी

