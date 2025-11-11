एमपी में नर्मदा परिक्रमा करने पर मिलेगा प्रमाण-पत्र, सरकार को मिलेगी जानकारी

नर्मदा परिक्रमावासियों को अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन देना होगा। जिसमें दो फोटो और एक पहचान पत्र लगाना होगा। आवेदन मिलने पर ग्राम पंचायत तय किए गए फॉर्मेट में प्रमाण पत्र जारी करेगी। जिसमें ग्राम पंचायत को परिक्रमावासियों के लिए एक रजिस्टर बनाना होगा। इसी प्रमाण पत्र को दिखाकर परिक्रमावासी किसी भी गांव में आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। स्थानीय पुलिस और प्रशासन इस प्रमाण पत्र को पहचान के रूप में मानेंगे। सभी पंचायतें आने वाले भविष्य में इसी आधार पर काम करेंगी।