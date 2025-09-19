Patrika LogoSwitch to English

मंगेतर को घुमाने वृन्दावन ले गया और वहां होटल में दोस्त के साथ मिलकर…

mp news: होटल में पहले मंगेतर के साथ आर्मी मैन ने संबंध बनाए और उसके दोस्त ने इसका वीडियो बनाया, फिर दोनों ने मिलकर बार-बार की जबरदस्ती...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Sep 19, 2025

bhopal
file photo

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली एक 24 साल की युवती ने अपने मंगेतर व उसके दोस्त के खिलाफ रेप की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। आरोपी मंगेतर आर्मी मैन है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर जब आर्मी जवान के गिरफ्तार किए जाने की जानकारी आर्मी के अफसरों को लगी तो वो भी थाने पहुंचे जहां पुलिस ने उन्हें आर्मी जवान की करतूत के बारे में बताते हुए पूरे केस की जानकारी दी। आरोपी मंगेतर का दोस्त अभी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

घुमाने के बहाने ले गया वृंदावन

24 साल की पीड़िता के मुताबिक उसकी सगाई साल 2024 में सीहोर के रहने वाले अमन रावत के साथ हुई थी। अमन सेना में जवान है और उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है। सगाई के कुछ समय बाद मंगेतर अमन उसे घुमाने के लिए वृंदावन ले गया था जहां उसका दोस्त अर्जुन बाथम भी था। वृंदावन में ही होटल ने अमन ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके दोस्त अर्जुन ने इस दौरान उनका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अर्जुन ने भी उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए।

19 Sept 2025 05:02 pm

