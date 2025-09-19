मंगेतर को घुमाने वृन्दावन ले गया और वहां होटल में दोस्त के साथ मिलकर…

पीड़िता के मुताबिक मंगेतर अमन व अर्जुन ने वृंदावन में उसकी आबरू तार-तार की और फिर उसे लगातार ब्लैकमेल करते जबरदस्ती करते रहे। कई बार उसके साथ दोनों ने जबरदस्ती की ये सिलसिला पिछले महीने तक चला। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने अपने परिजन को मंगेतर अमन व उसके दोस्त अर्जुन की काली करतूत के बारे में बताया तो परिजन हैरान रह गए और उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचे जहां पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी अमन रावत को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसका साथी अर्जुन बाथम अभी भी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है।