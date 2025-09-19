मंगेतर को घुमाने वृन्दावन ले गया और वहां होटल में दोस्त के साथ मिलकर…

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली एक 24 साल की युवती ने अपने मंगेतर व उसके दोस्त के खिलाफ रेप की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। आरोपी मंगेतर आर्मी मैन है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर जब आर्मी जवान के गिरफ्तार किए जाने की जानकारी आर्मी के अफसरों को लगी तो वो भी थाने पहुंचे जहां पुलिस ने उन्हें आर्मी जवान की करतूत के बारे में बताते हुए पूरे केस की जानकारी दी। आरोपी मंगेतर का दोस्त अभी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
24 साल की पीड़िता के मुताबिक उसकी सगाई साल 2024 में सीहोर के रहने वाले अमन रावत के साथ हुई थी। अमन सेना में जवान है और उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है। सगाई के कुछ समय बाद मंगेतर अमन उसे घुमाने के लिए वृंदावन ले गया था जहां उसका दोस्त अर्जुन बाथम भी था। वृंदावन में ही होटल ने अमन ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके दोस्त अर्जुन ने इस दौरान उनका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अर्जुन ने भी उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए।
पीड़िता के मुताबिक मंगेतर अमन व अर्जुन ने वृंदावन में उसकी आबरू तार-तार की और फिर उसे लगातार ब्लैकमेल करते जबरदस्ती करते रहे। कई बार उसके साथ दोनों ने जबरदस्ती की ये सिलसिला पिछले महीने तक चला। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने अपने परिजन को मंगेतर अमन व उसके दोस्त अर्जुन की काली करतूत के बारे में बताया तो परिजन हैरान रह गए और उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचे जहां पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी अमन रावत को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसका साथी अर्जुन बाथम अभी भी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है।