एमपी के बड़े उद्योगपति बाल-बाल बचे, बेकाबू होकर प्लेन झाड़ियों में गिरा

MP News: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक बड़ा विमान हादसा टल गया। यहां से उड़ान भरते समय एक प्राइवेट प्लेन अनियंत्रित होकर झाड़ियों में जा घुसा। हादसे में प्लेन के विंग्स, फ्रंट व्हील और जेट फैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही फ्यूल टैंक को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि प्लेन में मध्यप्रदेश के बड़े उद्योगपति सवार थे।
विमान में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं। वुडपैकर ग्रीन एग्री न्यूट्री पैड प्राइवेट लिमिटेड जो कि सोम डिस्टलरीज की सब्सिडियरी कंपनी हैं। प्लेन में उसके एमडी अजय अरोड़ा, वाइस प्रेसिडेंट राकेश टीकू और SBI अफसर सुमित शर्मा, दोनों पायलट नसीब बामल, प्रतीक फर्नांडीज और एक क्रू टेक्नीशियन शामिल हैं।
दरअसल, सोम डिस्टलरीज के एमडी अजय अरोड़ा अपनी टीम के साथ खिमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र में बन रही बीयर फैक्ट्री के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए भोपाल से फर्रुखाबाद पहुंचे थे। तभी सुबह 10:30 बजे के करीब यह हादसा हो गया। प्लेन की जांच के लिए दिल्ली से टीम बुलाई गई है।
