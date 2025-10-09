एमपी के बड़े उद्योगपति बाल-बाल बचे, बेकाबू होकर प्लेन झाड़ियों में गिरा

विमान में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं। वुडपैकर ग्रीन एग्री न्यूट्री पैड प्राइवेट लिमिटेड जो कि सोम डिस्टलरीज की सब्सिडियरी कंपनी हैं। प्लेन में उसके एमडी अजय अरोड़ा, वाइस प्रेसिडेंट राकेश टीकू और SBI अफसर सुमित शर्मा, दोनों पायलट नसीब बामल, प्रतीक फर्नांडीज और एक क्रू टेक्नीशियन शामिल हैं।



दरअसल, सोम डिस्टलरीज के एमडी अजय अरोड़ा अपनी टीम के साथ खिमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र में बन रही बीयर फैक्ट्री के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए भोपाल से फर्रुखाबाद पहुंचे थे। तभी सुबह 10:30 बजे के करीब यह हादसा हो गया। प्लेन की जांच के लिए दिल्ली से टीम बुलाई गई है।



