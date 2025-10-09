Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के बड़े उद्योगपति बाल-बाल बचे, बेकाबू होकर प्लेन झाड़ियों में गिरा

MP News: यूपी के फर्रुखाबाद में एक बड़ा विमान हादसा टल गया। इस विमान में मध्यप्रदेश के बड़े उद्योगपति भी सवार थे।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 09, 2025

mp news

MP News: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक बड़ा विमान हादसा टल गया। यहां से उड़ान भरते समय एक प्राइवेट प्लेन अनियंत्रित होकर झाड़ियों में जा घुसा। हादसे में प्लेन के विंग्स, फ्रंट व्हील और जेट फैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही फ्यूल टैंक को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि प्लेन में मध्यप्रदेश के बड़े उद्योगपति सवार थे।

विमान में मौजूद सभी लोग सुरक्षित

विमान में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं। वुडपैकर ग्रीन एग्री न्यूट्री पैड प्राइवेट लिमिटेड जो कि सोम डिस्टलरीज की सब्सिडियरी कंपनी हैं। प्लेन में उसके एमडी अजय अरोड़ा, वाइस प्रेसिडेंट राकेश टीकू और SBI अफसर सुमित शर्मा, दोनों पायलट नसीब बामल, प्रतीक फर्नांडीज और एक क्रू टेक्नीशियन शामिल हैं।

दरअसल, सोम डिस्टलरीज के एमडी अजय अरोड़ा अपनी टीम के साथ खिमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र में बन रही बीयर फैक्ट्री के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए भोपाल से फर्रुखाबाद पहुंचे थे। तभी सुबह 10:30 बजे के करीब यह हादसा हो गया। प्लेन की जांच के लिए दिल्ली से टीम बुलाई गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2025 04:13 pm

Published on:

09 Oct 2025 04:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के बड़े उद्योगपति बाल-बाल बचे, बेकाबू होकर प्लेन झाड़ियों में गिरा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पता चलेगा कहां तक है बड़ा तालाब, कहां अतिक्रमण, NGT ने लगाई फटकार, अब जल्द होगी कार्रवाई

NGT Order Issue to remove encroachment from upper lake Bhopal
भोपाल

करवा चौथ 2025: एमपी के चार बड़े शहरों में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद? जानें सही समय

Karwa Chauth 2025
भोपाल

SIR : 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो देने होंगे ये तीन दस्तावेज

SIR
भोपाल

‘जहरीली कफ सिरप’ से हुई 21 मौतों पर WHO अलर्ट, पूछा- क्या दूसरे देशों को भी की है सप्लाई?

Cough Syrup Case
भोपाल

मुख्यमंत्री ने पुलिस को दिए सख्त निर्देश, कहा- ‘बांग्लादेशी घुसपैठियों को जेल भेजो’

भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.