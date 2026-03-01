26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में 65 हजार शिक्षकों की नौकरी पर ‘संकट’, विभाग ने जारी किया आदेश

mp news: स्कूल शिक्षा विभाग के बाद अब ट्राइबल के 65 हजार शिक्षकों को भी देनी होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, जनजातीय कार्य विभाग ने जारी किया आदेश।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Mar 26, 2026

teacher

teacher (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के डेढ़ लाख शिक्षकों के बाद ट्राइबल के 65 हजार शिक्षकों की नौकरी पर भी संकट के बादल छा गए हैं। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग की ही तरह अब जनजातीय कार्य विभाग ने ट्राइबल के शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आदेश जारी किया है। जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त तरुण राठी ने निर्देश जारी कर सभी संभागीय उपायुक्त, सहायक आयुक्त और जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग व अनुसूचित जाति विभाग को इस परीक्षा की जानकारी ट्राइबल के शिक्षकों को देने की बात कही है।

दो साल में पास करनी होगी परीक्षा

जनजातीय कार्य विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसमें निर्देशित किया गया है कि ट्राइबल के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य है और इसे दो वर्षों में पास करना होगा। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (सिविल अपील क्रमांक 1385/2025, 1386/2025 व अन्य याचिकाएं) के पालन में लिया गया है। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत यह व्यवस्था लागू की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए जिससे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में सभी अपात्र शिक्षक शामिल होकर नियमानुसार योग्यता प्राप्त कर सकें।

सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

वहीं विभाग की ओर से जारी किए गए इस आदेश के बाद ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कह रहा है। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी का कहना है कि हमारा एसोसिएशन वेलफेयर के तौर पर काम करता है और आदिवासी बच्चों के लिए काम करता है। हम कोर्ट में ये दलील देंगे कि सरकार के इस निर्णय से ट्राइबर के स्कूल में शिक्षकों की कमी आएगी और कई स्कूल खाली हो जाएंगे जिससे आदिवासी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी।

बड़े आंदोलन की चेतावनी

बता दें कि इससे पहले मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने भी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने का निर्देश जारी किया है जिसका प्रदेशभर में विरोध हुआ था। बीते दिनों शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर एक नया विवाद भी खड़ा हुआ है। हाल ही में जारी निर्देशों के बाद अब उन शिक्षकों को भी TET देना पड़ सकता है, जो पहले ही पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। इस फैसले से प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। नौकरी पर तलवार लटकने के बाद शिक्षक संगठनों ने आदेश को पलटने की मांग की है। फैसला नहीं बदला गया तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी जारी की है।

ये भी पढ़ें

KBC में 50 लाख रुपये जीतने वाली महिला तहसीलदार गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल
श्योपुर
amita sing tomar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Mar 2026 09:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 65 हजार शिक्षकों की नौकरी पर ‘संकट’, विभाग ने जारी किया आदेश

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

महंगी होगी बिजली, लेकिन कुछ राहत भी: नए टैरिफ में क्या सस्ता-क्या महंगा?

MP Electricity Tariff Hike 2026
भोपाल

Petrol Crisis या Panic? क्या सच में खत्म हो रहा पेट्रोल-डीजल या फिर मामला कुछ और

Petrol Diesel crisis ya panic know the truth
भोपाल

नई योजना: सड़क हादसे में ‘1.5 लाख’ तक मिलेगा कैशलेस इलाज, मिलेंगे 25,000 रुपए

Cashless treatment
भोपाल

मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होंगे 5 जिले, एमपी के 2523 गांव बनेंगे शहर, बदलेगी किस्मत

MP News metropolitan region
भोपाल

कोटा-इटावा के बीच बनेगा 404 किमी लंबा अटल प्रोग्रेस-वे, 3 जिलों की जमीनें लेकर दो गुना पैसे देगा NHAI

Atal Progress-Way
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.