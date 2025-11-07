Patrika LogoSwitch to English

मुश्किलों में बीना विधायक: कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब, 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

MP News: मध्यप्रदेश के बीना से विधायक निर्मला सप्रे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 07, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के सागर जिले की बीना सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतने वाली निर्मला सप्रे की सदस्यता मामले में कोर्ट में सख्ती अपनाई है। कोर्ट ने स्पीकर, सरकार और निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दरअसल, शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर सुनवाई की थी। जिसमें हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई? अब मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

कोर्ट ने 18 नवंबर तक मांगा जवाब

मामले की सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने तर्क दिया कि इस मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच में नहीं हो सकती। इस तर्क को कोर्ट ने खारिज करते हुए पूछा है कि निर्मला को दलबदल मामले में अयोग्य घोषित करने वाली याचिका पर 90 दिन में निर्णय करना चाहिए था, लेकिन 16 महीनों में निर्णय क्यों नहीं किया? कोर्ट ने 18 नवंबर तक विधानसभा अध्यक्ष, राज्य सरकार और निर्मला सप्रे से जवाब मांगा है।

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 06:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मुश्किलों में बीना विधायक: कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब, 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

जनगणना 2027: 1 जनवरी से फ्रीज रहेंगी जिले-तहसील और गांवों की सीमाएं

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

कर्मचारियों को नहीं मिलेगी शनिवार की छुट्टी, जल्द होने वाला है बड़ा फैसला

भोपाल

BJP: राजनीतिक नियुक्तियों का काउंटडाउन शुरू… जल्द होगा नामों का एलान

MP BJP
भोपाल

बुजुर्गों को ट्रेन में चाहिए लोअर बर्थ…तो करना होगा ये जरूरी काम

भोपाल

ढाई साल तक कमरे में बंद थी बुजुर्ग मां… पुलिस ने छुड़ाया तो फूट पड़ा दर्द, बेटा-बेटी ने किया था कैद

Bhopal Mother Hostage
भोपाल
