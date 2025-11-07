मुश्किलों में बीना विधायक: कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब, 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

MP News: मध्यप्रदेश के सागर जिले की बीना सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतने वाली निर्मला सप्रे की सदस्यता मामले में कोर्ट में सख्ती अपनाई है। कोर्ट ने स्पीकर, सरकार और निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
दरअसल, शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर सुनवाई की थी। जिसमें हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई? अब मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
मामले की सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने तर्क दिया कि इस मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच में नहीं हो सकती। इस तर्क को कोर्ट ने खारिज करते हुए पूछा है कि निर्मला को दलबदल मामले में अयोग्य घोषित करने वाली याचिका पर 90 दिन में निर्णय करना चाहिए था, लेकिन 16 महीनों में निर्णय क्यों नहीं किया? कोर्ट ने 18 नवंबर तक विधानसभा अध्यक्ष, राज्य सरकार और निर्मला सप्रे से जवाब मांगा है।
